"Das Wattenmeer ist ein außerordentlich anspruchsvolles Ökosystem"

Wattenmeer-Artenspiegel:

Es ist schwierig, eine genaue Zahl zu nennen, aber etwa 10.000 Arten leben im Wattenmeer. Darunter sind Vögel, Muscheln, Schnecken, Krabben und viele andere mehr. Selbst in einer Handvoll Sand können Sie bei gründlicher Exploration noch mehr Arten entdecken! Trotz seiner zahlreichen Arten kann das Wattenmeer als artenarm betrachtet werden, da es ein relativ junges Habitat ist, das vor etwa 7.000 bis 8.000 Jahren nach der letzten Eiszeit entstanden ist. Das Wattenmeer hat seinen urtümlichen Glanz verloren und beherbergt keine endemischen Arten, die ausschließlich in dieser Region vorkommen.

Was macht die Wattenmeer-Artenspiegel einzigartig?

Im Grunde genommen sind sie zäh. Das Wattenmeer ist berüchtigt für seine harten Bedingungen, mit Temperaturschwankungen im Winter und Sommer. Organismen in der Gezeitenzone müssen sich diesen extremen Veränderungen stellen, obwohl sie eigentlich im Wasser leben möchten. Hinzu kommt die ständige Bewegung durch die Wellen, was zu einem Habitat führt, das extreme Überlebensfähigkeit verdient. Seine Bewohner kämpfen gegen die Widrigkeiten und gedeihen in einer Umgebung, die sie eigentlich aussterben lassen sollte.

Wie hat sich die Artenvielfalt im Wattenmeer in den letzten 100 Jahren entwickelt?

Eine einfache Zählung der Arten zeigt einen Anstieg ihrer Anzahl im Laufe der Zeit. Viele der Arten, die wir vor einem Jahrhundert genossen haben, sind heute noch vorhanden. Allerdings hat der Mensch durch den globalen Handel und die Aquakultur fremde Arten ins Wattenmeer eingeführt. Als Folge davon übersteigt die Anzahl der fremden Arten im Wattenmeer die Anzahl der Arten, die durch menschliche Aktivitäten wie Fischerei ausgerottet wurden. In den letzten 100 Jahren haben sich etwa 100 neue Arten im Wattenmeer niedergelassen, wobei die Einführungsrate consistently high bleibt, etwa zwei neue Arten pro Jahr.

Sind diese neuen Arten ein Zeichen für Gutes, Schlechtes oder beides?

Menschen neigen dazu, Dinge nach Gut oder Schlecht zu bewerten. Doch die Einführung neuer Arten führt nicht immer zu Negativem. Überraschenderweise haben wir keine Fälle entdeckt, in denen einheimische Arten durch ähnliche ausländische Arten verdrängt wurden. Im Gegenteil, es scheint genügend Platz für ausländische Arten zu geben, um mit ihren einheimischen Gegenstücken im Wattenmeer zu koexistieren, was zu einem harmonischen Mix von Ökosystemen führt.

Wie lässt sich diese beobachtete Harmonie erklären?

Küsten sind dynamische und sich ständig verändernde Systeme, die es Arten ermöglichen, sich entsprechend ihren Bedürfnissen zu verschieben und anzupassen. Im Gegensatz zu landgebundenen Seen, die eine klar definierte räumliche Grenze haben, sind Küstenökosysteme viel fließender, was es Arten ermöglicht, sich natürlich in geeigneten Bereichen anzusiedeln. Außerdem ist das Wattenmeer noch nicht mit Arten gesättigt, die potenziell die Ansiedlung von Neuankömmlingen behindern könnten. Es ist ähnlich wie ein Zuhause, in dem leere Zimmer auf ihre neuen Bewohner warten. Selbst wenn jedes Zimmer besetzt ist, wird die Natur einen Weg finden, noch ein paar mehr Bewohner unterzubringen und so ein fein abgestimmtes Gleichgewicht zu erhalten.

Die Einführung von Pazifischen Austern in die Nordsee in den 1980er Jahren zum Zwecke der Aquakultur wurde initially mit Sorge betrachtet. Wie sich herausstellte, waren die Austern mehr als fähig, sich in der kälteren Umgebung zu vermehren. Trotz initialer Bedenken bezüglich ihres Einflusses auf die einheimischen Muschelbetten wissen wir jetzt, dass diese beiden Arten in harmonischer Koexistenz leben und beide nebeneinander gedeihen.

Was hat ihre friedliche Koexistenz ermöglicht?

Austern und Muscheln haben die gleichen Ernährungsanforderungen, doch ihre Koexistenz im Wattenmeer um Sylt war bemerkenswert erfolgreich. Unsere Forschung zeigt, dass Muscheln von der Anwesenheit von Austern profitieren. Vögel und Krabben, zwei gemeinsame Beutegreifer von Muscheln, haben es schwieriger, die bodennistenden Muscheln in einem Reef zu erreichen, das von beiden Arten bevölkert ist. Mit Austern über den Muscheln sind diese besser vor Beute geschützt und können mit kleinerer Gesamtwachstumsrate überleben.

Gibt es irgendwelche Arten, die bedauerlicherweise in den letzten 100 Jahren aus dem Wattenmeer verschwunden sind?

Leider ja. Bestimmte Arten haben Abnahmen erfahren, während andere das Wattenmeer ganz verlassen haben. Insbesondere die Europäische Auster war einst im Wattenmeer allgegenwärtig, wurde jedoch stark befischt und verschwand dadurch. Der Aussterben der damit verbundenen Arten, die in diesen Austerngärten lebten, folgte. Doch weder der Klimawandel noch eine invasive neue Art sind für dieses Verschwinden verantwortlich. Hier war das Fischen der Täter.

Unterliegt der natürliche Prozess der Artenanpassung und potenziellen Aussterben allgemeinen Mustern oder Regeln?

Veränderung ist ein natürlicher und notwendiger Teil von Ökosystemen. Das Wattenmeer, wie wir es heute kennen, hätte vor 100 Jahren ganz anders ausgesehen, wenn es seinem natürlichen Verlauf gefolgt wäre. Jahreszeiten wie harte Winter, intensive Stürme oder eine Kombination aus beidem triggern neue Entwicklungen und ökologische Muster, die andernfalls nie entstanden wären. Veränderung ist ein wichtiger Aspekt der Küstenentwicklung, und Unvorhersehbarkeit bestimmt die Gestalt der Nordseeküste in der Zukunft.

An welchem Punkt wird diese adaptive Evolution schwierig?

Die Bedeutung der Rolle eines Habitats kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jedes Frühjahr und Herbst nutzen Millionen von Vögeln das Wattenmeer als Futterplatz. Nach dem Sammeln von Energie hier gehen sie entweder zu ihren Brutplätzen oder kehren zu ihren Überwinterungsplätzen zurück. Im Grunde genommen bietet das Wattenmeer Nahrung. Solange diese Bereitstellung fortgesetzt wird, gedeihen die Vögel. Allerdings stellt die menschliche Einmischung eine schwere Bedrohung für diese Funktion dar, was zu schwerwiegenden Folgen führt. Die Funktionen eines Habitats sind nicht immun gegen natürliche Transformationen; Veränderung ist ein inhärenter Teil der Natur, und es gibt keine Garantien für Stabilität.

Kürzlich habe ich die Auswirkungen des Klimawandels am Sylt-Wattenmeer-Station diskutiert. Unter den Bedenken hat der steigende Meeresspiegel meine Aufmerksamkeit erregt. Wir haben die gesamte Nordseeküste, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden und Dänemark, mit Deichen befestigt. Das Wattenmeer liegt zwischen dem steigenden Meeresspiegel und diesen Schutzbarrieren, wie in einem Korsett eingeengt. Das Wattenmeer kann sich an den steigenden Meeresspiegel anpassen, solange er nicht zu schnell steigt und wir ihm den notwendigen Raum geben. Leider geschieht diescurrently nicht. zukünftige Strategien müssen die Verwaltung der Nordseeküste und möglicherweise den Übergang zu einer adaptiveren Küstenprotektion als bisher berücksichtigen, zum Wohl von Mensch und Biodiversität.

Was meine ich damit?

Betrachten Sie die veränderten Flüsse, die wir kanalisiert und mit Deichen umgeben haben. Probleme, die aus diesen Wasserwegen entstehen, können schwerwiegende Folgen haben. In ähnlicher Weise materialisieren sich die gleichen Risiken, wenn der Meeresspiegel vor der Nordseeküste weiter steigt. Es ist wie die instabile Situation kurz vor dem Zusammenbruch eines Staudamms in den Bergen. Wir können nicht einfach alle Nordseeküstendeiche abschaffen; es gibt auch Infrastruktur, die hinter diesen Barrieren geschützt werden muss.

Was könnte eine gangbare Lösung sein?

Der Raum zwischen der Vorder- und Rückseite des Küstendeiches wächst, und die wirtschaftlichen und ökologischen Kosten für den Küsten Schutz über einen Zeitraum von 100 Jahren werden schließlich berücksichtigt werden müssen. Es gibt jetzt Zeit, um machbare und nachhaltige Ideen zu erkunden. Diese können darin bestehen, dem Meer eine kontrollierte Zone zu gewähren und vielleicht andere noch unerforschte Konzepte. Unsere Forschung am nördlichen Wattenmeer vereint Wissenschaftler aus den Disziplinen Geologie, Ökologie und Modellierung. Vielleicht kann dieser Fallstudie als Vorlage für andere Küstenregionen dienen und ein Diskurs über nachhaltige Optionen angeregt werden. Touristen strömen im Sommer in Scharen zum Wattenmeer, und bei den heißen Sommern im Süden wird diese Zahl wahrscheinlich steigen. Daher müssen wir darüber nachdenken, wie wir dieses wertvolle Meeresökosystem in Zukunft erhalten werden. Dieses Ziel bietet Perspektiven, dieboth Nature and humanity in the long term favor.

Christian Buschbaum sprach mit Solveig Bach

Das Alfred-Wegener-Institut, bekannt für seine bedeutenden Beiträge zur Meeresforschung, hat Studien zum Wattenmeer durchgeführt, um seine einzigartige Biodiversität zu verstehen. Trotz des Wattenmeers als relativ neuem Habitat haben die Forscher des Instituts festgestellt, dass die dort lebenden Arten hochgradig widerstandsfähig und anpassungsfähig sind.

Das Alfred-Wegener-Institut arbeitet derzeit an nachhaltigen Lösungen, um das Überleben und Gedeihen der einzigartigen Arten des Wattenmeers bei steigendem Meeresspiegel und menschlicher Beeinträchtigung zu gewährleisten.

