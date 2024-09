Das UN-Entwicklungsprogramm will der Ukraine während der Wintersaison helfen.

Naftogaz verstärkt Partnerschaft mit UNDP für ukrainische Energiesicherheit Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz intensiviert seine Partnerschaft mit dem UNDP, um die Energieversorgung zu stärken. Experten zeigen sich besorgt, dass die zahlreichen russischen Angriffe auf wichtige Infrastruktur die Ukrainer auf einen harten Winter vorbereiten, in dem sie zahlreiche Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsausfälle ertragen müssen. Das UNDP unterstützt Ukraine, darunter durch gasbetriebene Generatoren, um Unterbrechungen in der Versorgung der Bevölkerung zu reduzieren.

09:55 Sumy-Region bleibt ohne Strom nach Drohnenangriff In der ukrainischen Region Sumy, die am frühen Morgen von russischen Shahed-Drohnen getroffen wurde, sind 280.000 Einwohner ohne Strom. Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, 16 Drohnen abgeschossen zu haben, aber die durchgebrochenen Drohnen haben kritische Infrastruktur beschädigt.

09:28 Ukraine: Kriegsgefangener von Russen enthauptet Der ukrainische Parlamentarische Menschenrechtsbeauftragte berichtet, dass russische Soldaten einen unbewaffneten ukrainischen Kriegsgefangenen am frühen Morgen enthauptet haben, wobei seine Hände mit Klebeband gefesselt waren. Die Grausamkeit und Barbarei der Russen ist unvorstellbar, schließt ein ukrainischer Experte. Ein Foto des toten Soldaten wurde heute online veröffentlicht und zeigt die Inschrift "Für Kursk" auf dem Schwert, das für die Hinrichtung verwendet wurde. Die ukrainischen Fotografen Konstantin und Vlada Liberova teilen Bilder von ukrainischen Soldaten, die die russische Gefangenschaft überlebt haben.

09:02 Tschetschenischer Kommandeur spricht über die Offensive in Kursk Nach dem überraschenden Einmarsch der ukrainischen Grenzregion Kursk Anfang August blieben russische Militärführer stumm. Doch der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinow zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal optimistisch: "Bleibt ruhig, esst Popcorn und schaut zu, wie unsere Jungs den Feind vernichten", schrieb er am ersten Tag der Offensive. Seitdem ist Alaudinow der Hauptkommentator der Kursk-Offensive, dessen Aussagen von russischen Medien verbreitet werden. Experten der Nachrichtenagentur AFP schreiben dies der Billigung der höchsten Ebenen zu. Ähnlich wie der tschetschenische Führer Ramzan Kadyrov genießt Alaudinow ein ungewöhnliches Maß an Rede- und Pressefreiheit. Einige spekulieren sogar, dass er ein potentieller Nachfolger des angeblich kranken Kadyrow sein könnte.

08:42 Deutschland liefert 100 Millionen Euro Winterhilfe an Ukraine Deutschland stellt der Ukraine zusätzliche 100 Millionen Euro an Winterhilfe zur Verfügung, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock während eines Besuchs in der moldawischen Hauptstadt Chisinau bekanntgab. "Es ist evident, dass der Herbst naht und der Winter vor der Tür steht", sagte Baerbock vor einem Treffen der Moldova-Partnerschaftsplattform in der ehemaligen Sowjetrepublik. Russland plane einen neuen "Winterkrieg", um das Leben der Ukrainer so schwer wie möglich zu machen, warnte Baerbock.

08:01 Russland greift Energieanlagen in Sumy aus der Luft an Ukraine wirft Russland einen neuen massiven Drohnenangriff vor. Die ukrainische Luftstreitkräfte meldeten die Abwehr von 34 von 51 russischen Drohnen in der Nacht in fünf verschiedenen Regionen. Die lokalen Behörden in der nordöstlichen Region Sumy berichteten von Angriffen auf Energieinfrastruktur, wobei 16 Drohnen beschädigt wurden. Notstromsysteme wurden aktiviert, um kritische Infrastruktur, darunter Wasserversorgungssysteme und Krankenhäuser, zu schützen. Einsatzkräfte reparieren derzeit die Schäden.

07:37 Ukraine meldet schwere russische Verluste Nach Angaben der ukrainischen Militärquellen hat Russland seit gestern 1020 Tote und Verletzte. Die Gesamtverluste Russlands seit dem Beginn des Kriegs im Februar 2022 belaufen sich auf 635.880. In den letzten 24 Stunden wurden sechs Artillerieysteme und zwei Panzer beschädigt oder zerstört, sowie sechs gepanzerte Fahrzeuge und 66 Drohnen.

07:10 Kyiv Post: Russischer Militärflughafen in Engels angegriffen Der ukrainische Nachrichtenwebsite "Kyiv Post" berichtet, dass der russische Militärflughafen in Engels, Saratov-Region, von ukrainischen Drohnen angegriffen wurde und Videos mit hörbaren Detonationen veröffentlicht. Es wird vermutet, dass strategische Bomber mit Raketen, die von Russland zum Angriff auf ukrainische Städte verwendet werden, auf dem Flughafen stationiert sind.

06:35 Stoltenberg fordert Debatte über Langstreckenwaffen für Ukraine Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert eine internationale Diskussion über die Möglichkeit, der Ukraine zu gestatten, russisches Territorium mit westlichen Langstreckenwaffen anzugreifen. "Jeder Verbündete ist verantwortlich für diese Entscheidungen, aber enge Koordination ist entscheidend", sagte Stoltenberg dem britischen Radiosender LBC. Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit Monaten, russische Kommandozentren, Militärbasen und kritische Infrastruktur anzugreifen. Stoltenberg äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen Eskalation des Konflikts und betonte: "Aber ich glaube immer noch, dass das größte Risiko für uns darin besteht, dass Putin in der Ukraine siegt."

06:13 Meta blockiert globale Verbreitung russischer Propaganda über RT-Kanal Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, blockiert die Verbreitung russischer Staatspropaganda über Plattformen wie den TV-Sender RT weltweit. RT (früher Russia Today) und verbundene Organisationen werden auf den Apps von Meta verboten. Die Sperrung basiert auf der Verbreitung russischer Staatspropaganda. Neben Facebook verwaltet Meta auch Instagram, WhatsApp und Threads. RT ist bereits seit dem Frühjahr 2022 innerhalb der Europäischen Union verboten, aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine.

05:33 Lukashenko setzt 37 Häftlinge in Belarus freiDer autoritäre belarussische Führer Alexander Lukashenko hat 37 verurteilte Personen freigelassen. Die belarussische Verwaltung in Minsk gab an, dass diese Personen aufgrund von "Extremismus"-Vorwürfen inhaftiert waren - eine Anklage, die in Belarus häufig gegen Regierungskritiker verwendet wird. Unter ihnen befinden sich sechs Frauen und mehrere Personen mit gesundheitlichen Problemen. Die Identitäten der 37 freigelassenen Personen wurden nicht bekannt gegeben. In den vergangenen zwei Monaten hat Belarus mehrfach Gefangene begnadigt, die aufgrund von Protesten gegen die Regierung festgenommen wurden. Mitte August setzte Lukashenko 30 politische Gefangene frei, gefolgt von weiteren 30 im September. In beiden Fällen behauptete der Präsident, dass die Gefangenen Reue gezeigt und um Vergebung gebeten hätten.

03:11 UN-Bericht: Menschenrechtslage in Russland verschlechtert sichLaut einem UN-Bericht nehmen Menschenrechtsverletzungen in Russland zu. "Jetzt gibt es ein systematisches, staatlich unterstütztes Missachten von Menschenrechten", berichtet Mariana Katzarova. Die bulgarische Katzarova, die 2023 zur UN-Sonderberichterstatterin für die Situation in Russland ernannt wurde, erklärt in ihrem Bericht, dass dieses System dazu gedacht ist, die Zivilgesellschaft und die politische Opposition zu unterdrücken. Kritiker des Konflikts Russlands gegen die Ukraine und Dissidenten werden stärker verfolgt. Katzarova schätzt, dass mindestens 1372 Personen derzeit wegen politischer Anklagen im Gefängnis sitzen. Diese Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Kriegsgegner wurden unter falschen Anschuldigungen angeklagt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie wurden auch während ihrer Haft gefoltert. Politische Gefangene werden in Isolationszellen gehalten, während andere in psychiatrische Kliniken gezwungen werden. Diese Daten repräsentieren nur die Fälle, von denen Katzarova Kenntnis hat; die tatsächliche Zahl könnte höher sein, wie ein Assistent angibt.

23:24 Schweden übernimmt Führungsrolle in geplanter NATO-Truppe in FinnlandNATO plant, eine militärische Präsenz im nördlichen Finnland aufzubauen, wobei Schweden möglicherweise die Führung übernehmen könnte. Dies beinhaltet ein spezifisches Modell multinationaler NATO-Kräfte, das als Forward Land Forces (FLF) bekannt ist, ähnlich denen in anderen NATO-Ländern, die an Russland grenzen. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson und sein finnischer Kollege Antti Häkkänen gaben diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekannt. Jonson zeigte sich dankbar, dass Schweden von Finnland als "Rahmennation" für diese Präsenz ausgewählt wurde. Diese Partnerschaft wird die allgemeine Sicherheit der NATO stärken.

