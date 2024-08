Verständnis der aktuellen Situation - Das Szenario am Sapporo-Atomkraftwerk zeigt laut Atomüberwachungskräften eine beunruhigende Eskalation.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) äußert Bedenken bezüglich der Sicherheit des ukrainischen Kernkraftwerks Zaporizhzhia nach einem Vorfall in der Nähe. Ein Explosion ereignete sich in der Nähe der Sicherheitszone, die von IAEO-Analysten vor Ort als von einem mit Sprengstoff beladenen Drohnen ausgelöst angesehen wurde, wie die Organisation meldete.

IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi brachte erneut seine Besorgnis zum Ausdruck und erklärte: "Wir beobachten erneut eine Eskalation der nuklearen Sicherheitsrisiken im Kernkraftwerk Zaporizhzhia." Er bleibt "tief besorgt" und appelliert an alle Beteiligten, Zurückhaltung zu üben.

Trotz mehrerer Appelle an die Ruhe gibt es keine Anzeichen für eine Verringerung der Kampfhandlungen

Laut IAEO-Zeugen war der Bereich um das Kraftwerk letzte Woche ein Brennpunkt der Konflikte. Trotz dieser Appelle an die Entspannung zeigen die Feindseligkeiten keine Anzeichen nachzulassen, wie festgestellt wurde. Das Kraftwerk hat in den letzten Tagen mehrmals Schäden gemeldet.

Kernkraftwerke sind bekannt dafür, technische oder menschliche Fehler und sogar extreme äußere Einflüsse zu überstehen, aber sie sind nicht dafür ausgelegt, direkte militärische Angriffe zu überstehen, wie Grossi betonte. kürzlich gab es auch einen Brand in einem Kühlturm im Kernkraftwerk Zaporizhzhia (KKW).

Das Kraftwerk, das seit der Invasion vor fast zweieinhalb Jahren unter russischer Kontrolle steht, war ein wiederkehrendes Ziel von Angriffen und Sabotageakten. both sides blame each other for these incidents.

Russische Atombehörde: Spannungsvolle Situation in Kursk

Die russische Staatsatomenergieagentur Rosatom hatte Grossi zuvor vor erhöhter Spannung auch in der Nähe des Kernkraftwerks Kursk gewarnt. Rosatom-Chef Alexei Likhachev lud Grossi zu einem Besuch in der Kursk-Region und ihrem KKW sowie der Stadt Kursk ein. Laut russischen Berichten werden in Kursk täglich Luftalarmwarnungen aufgrund der Bedrohung durch ukrainische Angriffe ausgegeben. kürzlich wurden Raketentrümmer auf dem KKW-Gelände entdeckt.

Rosatom und das russische Verteidigungsministerium behaupteten, Beweise für ukrainische Pläne für Provokationen gegen das KKW Kursk zu haben. Das Ministerium in Moskau drohte mit schweren Konsequenzen, wenn ein solcher Fall eintreten sollte. Weitere Details waren nicht verfügbar.

Rosatom betonte, dass die Gefahr nicht nur auf die beiden Kraftwerke beschränkt ist, sondern ein breiteres Risiko für die von der IAEO festgelegten nuklearen Sicherheitsrichtlinien darstellt. Ein potentieller Schaden für den globalen Ruf der Kernenergie könnte resultieren, einer von vielen Vorwürfen gegen Moskau im Zusammenhang mit der Besetzung des KKW Zaporizhzhia.

Angesichts ukrainischer Vorstöße in die russische Region Kursk, die am 6. August begannen, hatte die IAEO zuvor vor potenziellen Gefahren für das KKW Kursk gewarnt. Es bleibt unklar, ob der ukrainische Vorstoß das KKW Kursk ins Visier nimmt. Russland hat die Sicherheit am Kernkraftwerk verstärkt, das etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Außerdem wurden einige der Arbeiter, die an der Konstruktion von zwei neuen Reaktoren tätig sind, vorübergehend verlegt.

Selenskyj: Offensive in Kursk verläuft wie geplant

Selenskyj sprach über weitere Fortschritte in der Kursk-Region nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Oleksandr Syrskyi. "Der Betrieb verläuft wie erwartet. Die Tapferkeit der Ukrainer zeigt sich in Significant achievements. Now we're reinforcing our positions," sagte Selenskyj.

Die ukrainische Luftstreitkräfte behaupten, eine wichtige Brücke zerstört zu haben. Die Brücke über den Seym-Fluss im Glushkovsky-Distrikt ist nun zerstört und unterbricht eine wichtige Versorgungsroute für russische Truppen. "Ukrainische Piloten greifen feindliche Stützpunkte, Konzentrationen von Ausrüstung und Logistikzentren und Versorgungsrouten des Feindes an," sagte Luftstreitkräfte-Chef Mykola Oleschuk.

Laut russischen Militärbloggern auf dem Telegram-Kanal "Rybar" wurde die Brücke zunächst mit einem US-Typ-Multiple-Rocket-Launcher, dem Himars, angegriffen und später mit einer Gleitbombe zerstört. Das Außenministerium in Moskau verurteilte den Einsatz von NATO-Waffen auf russischem Territorium.

Zelensky teilte auch mit, dass Ukraine in der Kursk-Region mehr russische Kriegsgefangene gefangen nimmt, um für den nächsten Gefangenen Austausch mit Russland Verhandlungsmacht zu stärken. Das Ziel ist, gefangene Soldaten und Zivilisten zurückzubringen.

Laut jüngsten Berichten aus Kiew kontrolliert Ukraine mehr als 80 Siedlungen und 1.500 Quadratkilometer Territorium in der Kursk-Region. Die Glaubwürdigkeit der von den Kriegsparteien bereitgestellten Zahlen ist nicht verifizierbar. Experten schätzen, dass die von Kiew bereitgestellten Zahlen etwa halb so hoch sind. Etwa 10.000 ukrainische Soldaten sollen in der Kursk-Region eingesetzt sein.

Zelensky appellierte erneut an den Westen, Langstreckenwaffen bereitzustellen. Er argumentierte, dass die strategisch wichtigste Sorge dieses Krieges die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte sei, solche Waffen gegen Russland einzusetzen. Im Moment scheinen die westlichen Verbündeten die notwendige Genehmigung zu fehlen, kritisierte Zelensky. Er nannte Großbritannien als Beispiel, wo der Fortschritt ins Stocken geraten ist.

Die Standhaftigkeit und Tapferkeit der ukrainischen Soldaten gleicht derzeit die Zurückhaltung der westlichen Partner aus, sagte der Präsident. "Und wir könnten den Angreifer daran hindern, vorzurücken oder Schaden anzurichten, wenn unsere Reichweite ausreichend wäre." Zelensky hat schon lange dafür plädiert, dass seiner Armee die Nutzung von Raketen und Marschflugkörpern gegen Ziele in Russland gestattet wird. Im Moment gibt es Einschränkungen dafür.

Zelensky sprach auch über die Situation in der umstrittenen ostukrainischen Region Donezk. Die russische Seite setzt weiterhin zahlreiche Angriffe ein. Moskau meldete auch neue Angriffe in der Region. Die russischen Einheiten haben ihre Stellungen im Donbas weiter verstärkt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Ostukrainische Truppen setzen alles daran, Angriffe abzuwehren und dem Feind erheblichen Schaden zuzufügen, wie Zelensky betont hat. "Alles läuft präzise ab", fügte er hinzu. Gleichzeitig arbeitet Ukraine daran, neue Waffenlieferungen von ihren westlichen Verbündeten zu sichern.

Zelensky möchte den Druck auf Moskau erhöhen, um durch Verhandlungen mit dem Gegner eine Feuerpause zu erreichen. Bedauerlicherweise scheint ein solcher Dialog aus russischer Sicht aufgrund der aggressiven Gegenwehr der Ukraine immer unwahrscheinlicher.

Der laufende Konflikt im Kursk-Gebiet stellt eine erhebliche Bedrohung für das nahe gelegene Kernkraftwerk Kursk dar, wie die russische Staatsnuklearagentur Rosatom betont hat. Die Spannungen rund um das Kraftwerk haben zu täglichen Luftalarmen geführt, da eine Bedrohung durch ukrainische Angriffe befürchtet wird, was die nukleare Sicherheit weiter verschärft.

Das Kernkraftwerk Saporischschja, das seit der Invasion unter russischer Kontrolle steht, bleibt Angriffen und Sabotageakten ausgesetzt, was die Verwundbarkeit der Energieinfrastruktur in Konfliktgebieten verdeutlicht.

