Andy, 64, hat kürzlich seine persönliche Sicherheit auf eigene Kosten von Charlie, 75, warten lassen, nachdem er nach seinem Rücktritt von royalen Verpflichtungen im Jahr 2022 den öffentlichen Polizeischutz verloren hatte. jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Charlie möglicherweise plant, das Sicherheitsteam von Andy zu entlassen. Wie von "The Sun on Sunday" berichtet, wurde den Sicherheitskräften mitgeteilt, dass ihre Dienste ab November nicht mehr benötigt werden.

Laut "Mail Online" könnte dies bedeuten, dass "der Herzog das Royal Lodge verlassen muss". Ein Insider sagte: "Das könnte bedeuten." Charlie und Andy sollen angeblich das Wochenende zusammen auf dem Balmoral-Anwesen in Schottland verbringen.

Möglicher Umzug vom Royal Lodge nach Frogmore Cottage

Nach der Freigabe umfangreicher Gerichtsunterlagen zum Jeffrey-Epstein-Skandal war Andy enormem Druck ausgesetzt. Anfang dieses Jahres wurde berichtet, dass Andrew ein Angebot ablehnte, vom Royal Lodge nach Frogmore Cottage umzuziehen, das in der Nähe liegt.

Seit 2003 hat Andy einen 75-jährigen Mietvertrag für das Herrenhaus unterzeichnet. Im Januar wurde berichtet, dass Andy, wenn er weiterhin im 30-Zimmer-Mansion im Windsor Great Park wohnen bleiben möchte, für die Millionenpfund-Sicherheitskosten aufkommen muss.

Epstein-Skandal: Andrews Name taucht über 70 Mal in rechtlichen Dokumenten auf

Berichte deuten darauf hin, dass Andrews Name über 70 Mal in rechtlichen Dokumenten zum Jeffrey-Epstein-Sexskandal auftaucht. Trotz dessen erklärte die Metropolitan Police damals, dass keine neuen Untersuchungen eingeleitet wurden. Andy bestritt beharrlich die Vorwürfe und einigte sich im Jahr 2022 in einem Zivilprozess mit Virginia Giuffre, 41, gegen eine hohe Summe.

Im Mai 2020 entschied sich Andy, seine royalen Aufgaben ruhen zu lassen. Im Januar 2022 verzichtete Andy auf seine Titel und Patronate und wird nicht mehr als "His Royal Highness" angesprochen.

