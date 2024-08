- Das Rätsel um ihr Halloween-Kostüm entfaltet sich.

Heidi Klum, mit 51 Jahren, ist als Königin der Halloween-Kostüme bekannt. Sie beeindruckt Jahr für Jahr mit ihren atemberaubenden Outfits auf ihrer jährlichen Party und generiert damit Aufregung und Medienberichterstattung. Die Details ihres Kostüms werden vor dem Event geheim gehalten. In den letzten Jahren hat sie zusammen mit ihrem Partner, dem Musiker Tom Kaulitz von Tokio Hotel (34), das ikonische Halloween-Event in New York City am 31. Oktober besucht und dabei immer aufeinander abgestimmte Kostüme getragen. 2023 erschien sie als Pfau und er als Pfau-Ei, während sie in den Vorjahren ein Wurm und er ein Fischer war...

Während einer Q&A-Session auf ihrem Instagram Stories ließ Klum eine Andeutung fallen: "Ich bin total aufgeregt wegen Halloween. Es wird unglaublich", sagte sie grinsend in die Phone-Kamera, dann flüsternd, als würde sie ein Geheimnis verraten, "Es wird ein Paarkostüm geben." Doch sie verriet keine weiteren Informationen. Normalerweise gibt sie vor dem Event Hinweise, damit ihre Fans dranbleiben können.

Offiziell seit 2018 als "Königin von Halloween" gekrönt

Heidi Klum, in Deutschland geboren und aufgewachsen, entdeckte ihre Liebe zu Halloween in ihrem Adoptivland USA, wo es als Karnevalsfeierlichkeit gefeiert wird. Seit 2000 veranstaltet sie ihre legendäre Party in einer amerikanischen Metropole am 31. Oktober. Ihr aufwändiges Halloween-Kostüm ist jedes Jahr ein Gesprächsthema unter den Stars.

Im Oktober 2018 krönte die Halloween-Vereinigung Heidi Klum offiziell zur "Königin von Halloween". Sie teilte ein Video auf ihrem Instagram-Konto, in dem sie aufgeregt ein großes Paket öffnet und eine Schatzkiste mit einem Schädel hervorholt, in dem das einzigartige Zertifikat enthalten ist.

"Ich möchte mich bei der Halloween-Vereinigung bedanken, die mich zur 'Königin von Halloween' ernannt hat! Dieser Feiertag bedeutet mir unglaublich viel, und ich bin dankbar, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween so leidenschaftlich feiert wie ich!", schrieb Heidi Klum in der Bildunterschrift zum Video.

