Das Rätsel um das russische Flugzeug mit Reifenbedeckungen scheint gelöst zu sein.

Letzte Jahr hatten Militärflugzeuge in Russland Reifen aus Gummi auf ihren Flügeln, was Experten ratlos zurückließ. kürzlich hat ein hochrangiger Militärbeamter der Vereinigten Staaten das Gespräch dazu beigetragen. Laut Schuyler Moore, dem technischen Direktor von CENTCOM, scheint diese Maßnahme darauf abzuzielen, die Identifizierung der Flugzeuge als Ziel durch moderne Waffensysteme zu erschweren.

Während einer Diskussion am CSIS-Denkfabrik betonte Moore, dass diese Taktik es für mehrere Computer-Vision-Modelle schwierig macht, die Flugzeuge aufgrund der Reifen auf den Flügeln zu unterscheiden.

Moderne gelenkte Raketen sind häufig mit Suchgeräten ausgestattet, die das Zielbild mit einer vorladenen Datenbank vergleichen. Jede optische Veränderung am Ziel kann das System verwirren. Daher empfiehlt Moore eine kontinuierliche KI-Schulung der Suchgeräte, um sich an diese Veränderungen anzupassen.

Maxar Technologies, ein amerikanisches Unternehmen, hatte im September Satellitenfotos des Militärflugplatzes Engels in Russland veröffentlicht, die zwei Tu-95-Bomber mit ihren Flügeln in Gummireifen gehüllt zeigten. Einige Analysten schlugen damals vor, dass die Reifen eine zusätzliche Schutzschicht gegen Drohnenangriffe bieten könnten, da der Flugplatz zuvor ukrainische Angriffe erlebt hatte.

Satellite image of the southern Russian military airport Engels with two Tu-95 bombers covered in rubber tires

"Wir vermuten, dass es sich um den Schutz vor Drohnen handelt", sagte ein NATO-Offizieller gegenüber CNN zu diesem Zeitpunkt. Allerdings war unklar, ob diese Maßnahme einen Effekt hatte.

Satellitenbild des südlichen russischen Militärflugplatzes Engels mit zwei Tu-95-Bombern, die in Gummireifen gehüllt sind

CSIS-Diskussionsvideo 1

CSIS discussion video 1

CSIS-Diskussionsvideo 2

Im Lichte der Satellitenbilder, die Gummireifen an Tu-95-Bombern auf dem Militärflugplatz Engels in Russland zeigen, haben die jüngsten Angriffe auf die Ukraine Diskussionen über mögliche Strategien zur Tarnung von Militärflugzeugen als Ziele ausgelöst.

Angesichts der einzigartigen modernen gelenkten Raketen, die auf optische Vergleiche angewiesen sind, könnte die ungewöhnliche Reifenplatzierung an russischen Flugzeugen tatsächlich den Identifizierungsprozess erschweren, wie Schuyler Moore während der CSIS-Denkfabrik-Diskussion vorgeschlagen hat.

CSIS discussion video 2

Lesen Sie auch: