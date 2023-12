Das Quadrat": Ruben Ostlund spießt in Palme d'Or-Gewinner die Kunstwelt auf

"Müll", hören wir aus dem Publikum. "Geh nach Hause." Jeder Versuch des Künstlers, sein Werk zu skizzieren, wird mit einer Beleidigung unterbrochen. Schließlich stellt sich heraus, dass sein Zwischenrufer am Tourette-Syndrom leidet, und der Gag ist gelungen. Man würde erwarten, dass der Film weitergeht, aber Regisseur Ruben Ostlund beschließt, die Erzählung noch ein oder zwei Minuten zu unterbrechen, um unser Unbehagen mit diesem unfreiwilligen Echo noch zu steigern.

Ostlund schwelgt in dieser Art von Unbeholfenheit. Diese Momente sind zur Visitenkarte des Schweden geworden, und sie sind alle gnadenlos scharf.

Nachdem er 2014 in dem Drama "Force Majeure" die Verrücktheit der modernen Männlichkeit auf die Schippe genommen hat, wendet sich der Regisseur in "The Square", der im Wettbewerb des Filmfestivals von Cannes debütiert, der zeitgenössischen Kunst zu. Er seziert die Skurrilitäten, Heucheleien und hohlen Werte, die von der künstlerischen Gemeinschaft vertreten werden, und seine Einschätzung ist alles andere als glühend. Wenn Kunst schief geht, geht sie sehr schief, scheint sein Argument zu sein.

Wer sich fragt, welches Recht ein Filmregisseur hat, diese Kritik zu üben, findet den Hinweis schon im Titel. "The Square" war ursprünglich eine reale Galerieinstallation im schwedischen Designmuseum Vandalorum, die Ostlund 2014 in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Kalle Boman realisierte.

"Das Quadrat ist ein Heiligtum des Vertrauens und der Fürsorge. In ihm haben wir alle die gleichen Rechte und Pflichten", heißt es im Manifest. Er wurde 2015 auf einem öffentlichen Platz in Varnamo aufgestellt, um Altruismus zu fördern und uns an den Gesellschaftsvertrag zu erinnern, der uns alle verbindet.

"Die Stadt hat begonnen, ihn auf vielfältige Weise zu nutzen", erklärt Ostlund gegenüber CNN. Neben Konzerten und Heiratsanträgen "gingen Behinderte, die ihre staatlichen Leistungen verloren, dorthin und protestierten ... Es war kurz vor einer Schießerei an einer schwedischen High School, und (die Schüler) versammelten sich (dort), um gemeinsam Trost zu finden."

Im Film lässt Ostlund The Square in einem fiktiven Schweden spielen, in dem die königliche Familie abgeschafft und ihr Palast in eine Kunstgalerie verwandelt wurde. Wir folgen dem kultivierten Chefkurator Christian, gespielt von Claes Bang, dessen intellektuelle Arbeit durch seinen oberflächlichen Lebensstil kompensiert wird.

Sein Lehnsgut ist eine Reihe von weißen Kuben, die durch ihre betäubende Leere Objekte in Kunst verwandeln. Eine Installation aus Schutt- und Geröllhaufen betört die Kundschaft, verwirrt aber die Reinigungskräfte. Selbst der Kurator kann sie nicht ganz ernst nehmen, als die Dinge schief laufen.

Im Vorfeld der Eröffnung von "The Square" gibt Christian versehentlich grünes Licht für eine ausbeuterische virale Marketingkampagne, die die Werte der Installation auf den Kopf stellt und das Projekt in Verruf bringt.

"Wie viel Unmenschlichkeit ist nötig, bevor wir uns Zugang zu Ihrer Menschlichkeit verschaffen?", lautet der Slogan der Kampagne.

"Die Medien flippen aus und regen sich auf, aber sie laufen direkt in die Falle", sagt Ostlund.

Ostlund begnügt sich nicht damit, die Kunstwelt zu persiflieren, sondern macht sich über den unstillbaren Appetit der Medien auf Kontroversen lustig. Um eine aussagekräftige Berichterstattung zu erhalten, "sind Ihre Konkurrenten nicht andere Museen, sondern Naturkatastrophen und Terrordrohungen", erklärt ein Marketingbeauftragter den Mitarbeitern einer Galerie.

"Ich denke, dass (die Medien) in vielerlei Hinsicht terroristische Ereignisse und ähnliche Dinge auf sehr, sehr seltsame Weise behandeln, und zwar auf sehr kontraproduktive Weise", sagt Ostlund. Konsens ist keine gute Nachricht, Uneinigkeit schon, sagen die Vermarkter.

Während Christian die humanistischen Werte von "The Square" preist, driften die vielen obdachlosen Bewohner Stockholms ins Bild und wieder hinaus. Der Kurator nimmt Millionen von Kronen von wohlhabenden Spendern an, aber "ich habe kein Geld" ist sein ständiger Refrain. Es ist klar, dass "The Square" zwar ein solides Konzept ist, seine Ideale aber nicht über seine Grenzen hinausreichen.

"Es gibt viele Rituale und Konventionen in der (Kunst-)Welt, die sie von dem, was außerhalb der Museumsmauern vor sich geht, stark abgrenzen", erklärt der Regisseur. "Wir versuchen, diese Welt ein wenig anzugreifen und sie dazu zu bringen, Fragen über das zu stellen, was wir tun.

Dies wird in einer beunruhigenden Szene deutlich, in der ein Performance-Künstler, gespielt von Terry Notary, als Affe auftritt. In dieser Szene, die zwischen Kunst und sozialem Experiment angesiedelt ist - und laut dem Regisseur teilweise von dem Musiker GG Allin inspiriert wurde - wird das Publikum einer Gala mit schwarzer Krawatte aufgefordert, keinen Blickkontakt mit dem "Tier" aufzunehmen oder es zu konfrontieren, während es zwischen den Tischen umherstreift. Sie bleiben passiv, selbst als er beginnt, einen weiblichen Gast brutal anzugreifen. Es ist der Zuschauer-Effekt, der sich bis ins Unermessliche steigert.

"Kunst ist eine Möglichkeit, alle Arten von Tabus zu überwinden", sinniert Christian. Aber sollte die Kunst dies um der Kunst willen tun?

Ostlund macht durch die Kunst deutlich, wie heikel der Gesellschaftsvertrag ist und wie leicht er gebrochen werden kann. Unter dem Deckmantel der Höflichkeit gilt immer noch das Gesetz des Dschungels. Es wird jedoch angedeutet, dass die Kunst auch die Erlösung der Gesellschaft sein könnte. Schließlich, so der Regisseur, ist der Mensch nur ein "Affe mit Kultur, der versucht, mit dem Leben fertig zu werden".

Der Schwede, der sowohl in der Kunst- als auch in der Filmwelt zu Hause ist, scheint seinem Werk eher ambivalent als verurteilend gegenüberzustehen. Was sollten Ostlunds Künstlerfreunde über "The Square" denken?

"Wenn es sich um Künstler handelt, die tatsächlich einen Inhalt in ihrer Arbeit haben, glaube ich nicht, dass sie Angst haben werden", sagt er. "Aber wenn man die Rolle eines Künstlers spielt und Angst hat, (enttarnt) zu werden, fühlt man sich natürlich durch den Film bedroht."

Quelle: edition.cnn.com