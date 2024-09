Das pulsierende Universum des FC Bayern nimmt einen rosa Farbton an.

Bayern München: Heißer als je zuvor unter neuem Chef Vincent Kompany

In München bei Bayern, ist die Stimmung heißer denn je unter dem neuen Chef Vincent Kompany. Die bayrischen Giganten, die einige Veränderungen durchgemacht haben, um ihre Last loszuwerden, sind derzeit auf einem Rollen, gewinnen Spiel um Spiel. Die Atmosphäre in der Säbener Straße ist lebhafter denn je. Bayern ist immer mehr von ihrem neuen Maestro begeistert, der nicht einmal ihre erste Wahl war. Wenn der Begriff "verrückt verliebt" nicht für Thomas Tuchel reserviert wäre, könnte er hier verwendet werden.

Doch sie wollen die Tuchel-Ära in München nicht noch einmal aufleben lassen. Club-Patriarch Uli Hoeneß hat das in mehreren Interviews klar gemacht. Jetzt ist Kompany an der Reihe, im Rampenlicht zu stehen, und bisher war es eine erfolgreiche Zeit. Es hilft ihm, dass er noch nicht zu hart getestet wird. Ihre Gegner waren relativ schwach. Im Pokal war es SSV Ulm 1846, in der Bundesliga trafen sie auf Wolfsburg, Freiburg und Kiel. Keine dieser Mannschaften ist auf Augenhöhe mit Bayern. Und Dinamo Zagreb gehört nicht einmal in ihre Liga. Am ersten Spieltag der neuen Champions League wurden die Kroaten in München im Allianz Arena brutal mit 2:9 besiegt.

"Es war eine harte Nacht für uns, Bayern ist eine andere Welt", sagte der Gäste-Trainer Sergej Jakirović. "In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, Bayern hat uns leicht davonkommen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir zweimal getroffen und hatten die Chance auszugleichen. Aber wir wurden überrannt, Bayern hat die Lücken gefunden. Wir wurden für jeden Fehler hart bestraft. Das ist eine Lektion für uns."

Bayern flirtete kurz mit der Katastrophe.

Für ein paar Minuten hätten sie das Unmögliche fast geschafft. In der Halbzeitpause führte FC Bayern mit 3:0, aber Manuel Neuer musste das Spiel aufgrund einer Verletzung vorzeitig verlassen. Kompany wollte den Torwart schützen, aber der belgische Trainer besteht darauf, dass Neuer nicht schwer verletzt war. Das sagte er nach dem Spiel. Neuer bestätigte später: "Nichts Ernstes, nur eine kleine Verletzung." Der Sturz hat sein Gleichgewicht gestört. Danach spürte er etwas in seinem Oberschenkel. Sogar während einer Spielunterbrechung hat er mit dem Mannschaftsarzt gesprochen.

Sven Ulreich übernahm und die Kroaten waren überrascht. Ulreich verhinderte sogar das 3:3. Das hätte alles verändert. Bayern war klar überlegen, die Gäste kamen nicht mit. Es war immer nur eine Richtung, in hohem Tempo, mit großem Enthusiasmus und unersättlichem Verlangen. Thomas Müller pries dies vor dem Spiel: "Wir arbeiten an den richtigen Dingen, vor allem mit der richtigen Einstellung. Das ist der einzige Weg, wie es funktioniert, jeder im Kader wird herausgefordert und das sieht jetzt so aus."

Nach einem kurzen Schreck kehrte alles wieder zur Normalität zurück. Bayern drängte, Bayern preschte vor und schoss Tor um Tor. "Ich bin froh für die Jungs. Ich habe die Tore nicht geschossen, sie schon. Trotz der beiden Eigentore sind wir ruhig geblieben, das war gut", lobte Kompany. "Aber natürlich dürfen wir das nicht nochmal passieren. Wichtig ist, dass wir einen Harry Kane haben, der bereit ist, unseren eigenen Strafraum zu verteidigen, und wir hatten elf Spieler, die alles gegeben haben."

Harry Kane, der Gelobte, traf viermal, dreimal vom Elfmeterpunkt. Neuverpflichtung Michael Olise traf zweimal. Am Ende durften auch Leroy Sané und Leon Goretzka jubeln. Goretzka, der im Sommer eigentlich gehen sollte, aber bleiben wollte, um die Dinge zu ändern, hatte zuletzt nicht viel Erfolg. Er kam nicht einmal ins Aufgebot. Und vielleicht wäre es auch so geblieben, wenn nicht die unglückliche Verletzung von Sacha Boey zu den Verletzten Hiroki Ito und Josip Stanisic gekommen wäre.

Eng auf den Flügeln

Jetzt ist er hier und hat ein paar Minuten gespielt. Eric Dier, der auch bei der Trainerwechsel verlor, kam auch zu Einsatzzeit. Goretzka machte das Beste aus seiner kurzen Spielzeit ab der 81. Minute und beeindruckte alle. Sein Tor war quite spektakulär, ein mächtiger Kopfball. Wird das reichen? Kompany, der diplomatische Mann im Trainingsanzug, sagte, Goretzka biete sich an, mache seine Sache gut. "Ich glaube nicht, dass Leon Goretzka einer der Verlierer der ersten Spiele ist. Er ist wichtig für uns, hat eine wichtige Rolle in der Mannschaft und wird wichtig für uns in der Saison sein." Höheres Lob ist kaum möglich.

Bevor er noch ein Tor schoss, gelang es Sané, zu treffen, um seinen Platz in der Mannschaft zurückzugewinnen. Doch der talentierte Olise ist auch auf mehr Aufmerksamkeit und Einsatzzeit aus. Seine Konkurrenten sind Gnabry und Coman, mit Musiala auch im Mix. Der vielseitige Angreifer, der derzeit in seiner freigespielten Rolle in der Mitte aufblüht, könnte potentially jede ihrer Positionen übernehmen.

In der Bayern-Camp, stellt Müller eine ernsthafte Herausforderung dar. Jetzt hält er den Rekord für die meisten Einsätze in der Champions League, nachdem er eine Reihe von Rekorden gebrochen hat, die von der hauseigenen Radiostation gebrochen wurden, die immer weniger Sendezeit zu haben scheint. Trotz seines beeindruckenden Rekords, der 152 Spiele in der Champions League für FC Bayern umfasst und den bisherigen Rekord, den er mit Xavi Hernandez von FC Barcelona teilte, übertrifft, scheint Müller mehr daran interessiert zu sein, so viel wie möglich auf dem Feld zu sein. Er hat Consistently seine Absicht geäußert, so viel wie möglich auf dem Feld zu sein.

Schlussendlich liegt es an Julian Nagelsmann, die Situation zu meistern. Bisher hat seine Amtszeit in München beeindruckend verlaufen und hat breite Bewunderung gefunden. Seine Bescheidenheit, die er sich spät in seiner Karriere bei Bayern erworben hat, spielt dabei eine wichtige Rolle. "Es ist ein guter Start. Wir spielen nicht mehr den 'Kompany-Fußball', sondern den 'Bayern-Fußball'. Ich bin ein Trainer und verbreite immer eine positive Aura, aber ich bin nie ganz zufrieden. Wir können immer noch alles gewinnen, das wird die Mentalität bleiben. Es gibt immer Bereiche, die verbessert werden können." Die nächsten Stationen auf der Reise: Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Aston Villa.

