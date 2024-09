Das Proace Max Electric-Modell von Toyota macht sich in der Wettbewerbsbranche in den Kleinwagen bemerkbar.

**Boomende Verkaufszahlen von leichten Nutzfahrzeugen in Europa haben Toyota dazu veranlasst, ihre Marktpräsenz zu stärken. Dies wird durch ein Facelift der Proace-Reihe erreicht, die nun verschiedene Optionen bietet. Besonders hervorzuheben ist der entirely new Proace Max, der unglaublich geräumig ist.

Viele Möglichkeiten, zwei Antriebsquellen, eine Vielzahl von Versionen und ein Ehrgeiz: Toyota versucht, den Markt für leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen mit dem neuen Proace Max zu dominieren. Ähnlich haben auch der Proace und der Proace City Modifikationen erfahren. Toyota will mit dem Max, dank seiner herausragenden Anpassungsfähigkeit, Konkurrenten wie den VW Crafter, Mercedes Sprinter und Ford Transit herausfordern.

Jeder, der glaubt, das überarbeitete Aussehen von Toyotas leichten Nutzfahrzeugen zu erkennen, irrt sich. Die Proace-Reihe ist eine Zusammenarbeit mit Stellantis und wird in ihren Fertigungsstätten in Polen, Frankreich und Spanien hergestellt. Die Ähnlichkeiten zum Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper oder Opel Movano sind Absicht.

Zunächst wird der Proace Max als Kastenwagen erhältlich sein, doch die Pick-up-Version mit Kippschachtelung wird im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Für spezielle Aufbauten wie Campingwagen bietet Toyota, wie auch seine Stellantis-Partner, den nackten Rahmen an.

Die Preise für den kleinsten Kastenwagen beginnen bei erschwinglichen 41.470 Euro (inkl. MwSt.), während der größte Kastenwagen 57.760 Euro kostet. Der Basispreis für die Pick-up-Version (nur die lange Version) beträgt 47.790 Euro.

Diese Preise beziehen sich auf den 2,2-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor, der Leistungswerte von 120, 140 und 180 PS bietet. Doch der Max ist beeindruckender, wenn er mit dem 205 kW/279 PS starken Elektromotor ausgestattet ist, dessen Kosten zwischen 66.425 und 71.130 Euro liegen.

Betriebsmäßig performs der elektrische Max beeindruckend. Das Fahrzeug operates nearly silently, wobei der starke Motor das hohe Leergewicht mühelos bewältigt, obwohl dies zu etwas Trägheit führt. Das Gewicht ist auch das Hauptproblem: Der leere elektrische Max wiegt 2.790 Kilogramm, was nur 710 Kilogramm Ladungskapazität lässt. Ein cleverer Homologations-Trick - die Antriebsbatterie dient als Tank und trägt nicht zur maximalen Gewichtsberechnung bei - erhöht seine maximale Traglast auf 1.460 Kilogramm.

Der elektrische Max ist auch in puncto Ladeverwaltung beeindruckend. Seine 110 kW-Batterie ermöglicht dem Kastenwagen eine WLTP-Reichweite von zwischen 360 und 537 Kilometern, während ein leerer Akku in nur 55 Minuten an einer Schnellladestation auf 80% aufgeladen wird. Seine Zugkapazität ist ebenfalls beeindruckend mit 2.400 Kilogramm (gebremst), während Dieselvarianten zwischen 2.200 und 3.000 Kilogramm je nach Version erreichen.

Toyota wagt sich mit der Einführung des Proace Max in neues Terrain und hofft, von dem jüngsten Wachstum des Marktes für 3,5-Tonnen-Nutzfahrzeuge zu profitieren. Sie möchten ihre LCV-Verkäufe von den aktuellen 140.000 auf 180.000 Einheiten im Jahr 2023 durch den Max steigern, indem sie umfangreiche Individualisierungsoptionen anbieten.

Der Proace Max bietet das größte Ladevolumen in seiner Klasse (17 Kubikmeter) mit endlosen Individualisierungsoptionen. Dank der europäischen Fertigung kann Toyota Kundenwünsche effizient erfüllen, wobei 90% der Bestellungen auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie Etienne Plas von Toyota Europe berichtet. Der Proace Max unterstützt zwei Radstände, drei Längen, drei Höhen und sowohl Ein- als auch Doppelkabinen ab Werk. Für spezialisierte Anfragen wie Werkstattausrüstung zertifiziert Toyota Aufbauer.

Der Proace Max repräsentiert den logischen Fortschritt der LCV-Partnerschaft mit Stellantis, die vor über einem Jahrzehnt begann. Heute decken die Partner alle LCV-Segmente ab, und Toyota hat die kleineren Proace-Modelle mit einem 100 kW/136 PS starken Elektromotor aktualisiert, der mit entweder einem 50 oder 75 kWh-Akku gekoppelt ist.

Das Innere wurde insbesondere für "Verso"-Varianten, die vom kommerziellen in den Pkw-Bereich gewechselt haben, aufgewertet. Der Proace zielt absichtlich auf den VW ID.Buzz ab, mit Preisen ab €36.900 für die 1,5L-Dieselversion (88 kW/120 PS), €38.600 für die 2,0L-Dieselversion und €44.500 für die Elektroversion.

Das kleinste Toyota-LCV, der Proace City, konkurriert in der gleichen Liga wie der VW Caddy. Es ist die einzige Hybridoption in seiner Klasse, angetrieben von einem 1,2L-Benzinmotor (81 kW/110 PS), der €24.835 kostet. Für Diesel-Fans gibt es Optionen wie 1,5L mit 75 kW/102 PS oder 96 kW/130 PS. Die mittlere 96 kW/130 PS-Dieselvariante kostet €37.130. Der City Verso ist auch in einer voll elektrischen Version mit einem 50 kWh-Akku, 100 kW/136 PS, einer Ladezeit von 32 Minuten und einer WLTP-Reichweite von 343-465 km erhältlich.

Die Unterscheidung zwischen kommerziellen und Pkw-Fahrzeugen wird in dieser kleinsten LCV-Kategorie deutlicher. Der City bietet sogar Luxusmaterialien wie Lederpolsterung zu einem niedrigeren Preis an. Diese Segmentaffordabilität und das großzügige Angebot machen es zu einem Hit bei jungen Familien. Der elektrische City Verso performs trotz seiner kommerziellen Fahrzeugaufhängung und hohem Gewicht beeindruckend beim Transport von Kindern, Geschenken oder Marktmaterialien dank seiner Vielseitigkeit.

Toyota Proace Max Electric - Technische Spezifikationen

Kleinlastwagen mit einer maximalen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen

Abmessungen: 5,99 m Länge, 4,03 m Radstand, 2,05 m Breite (ohne Spiegel), 2,76 m Höhe (Hochdach); Zuladung: 1.460 kg

Elektromotor mit 209 kW/279 PS; Drehmoment: 410 Nm, Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h, Vorderradantrieb, WLTP-Verbrauch: 26,2-31,2 kWh/100 km, CO2-Emissionen: 0

Preis: ab €69.220

Die Proace Max electric-Variante bietet einen einzigartigen Verkaufspunkt mit einer beträchtlichen Erhöhung der Individualisierungsmöglichkeiten, um Kunden anzuziehen, die umfangreiche Anpassungen suchen, die über das hinausgehen, was Toyota und seine Stellantis-Gegenstücke normalerweise bieten. Andere potenzielle Kunden können von der Proace Max aufgrund ihres beeindruckenden Ladevolumens angelockt werden, da sie das größte in ihrer Klasse mit 17 Kubikmetern bietet.

