Das Premier League-Debüt wurde von einem schweren Unfall beeinträchtigt.

Frühe in der Begegnung zwischen Nottingham Forest und AFC Bournemouth in der Premier League ereignete sich ein bedauerliches Ereignis: Forest-Spieler Danilo erlitt eine grausame Verletzung. Sein Knöchel wurde schwer verletzt.

In der 7. Minute, als Danilo mit Bournemouths Stürmer Antoine Semenyo kämpfte, kam es zu einem unglücklichen Vorfall, bei dem Danilo unglücklich landete und seinen Knöchel unnatürlich belastete. Sein Fuß nahm als Folge eine unnatürliche Position ein.

Der Schiedsrichter und seine Assistenten holten unverzüglich medizinische Hilfe, als sie Danilos Missgeschick bemerkten. Einige Spieler schauten entsetzt oder bedeckten ihre Gesichter vor Ungläubigkeit.

Die medizinischen Helfer schirmten Danilo ab, während sie ihn etwa sechs Minuten lang behandelten. Der 23-Jährige wurde dann unter dem Applaus beider Fanlager vom Platz getragen. Semenyo, der ebenfalls kurz medizinisch versorgt wurde, spielte weiter - was für Forest nicht gerade gut war, da sie in der 86. Minute durch Semenyo selbst das Ausgleichstor kassierten. Chris Wood hatte Forest in der 23. Minute in Führung gebracht.

Nottinghams Trainer Nuno Espirito Santo sprach mit Sky News und zeigte sich schockiert über die Situation: "Es war ein schrecklicher Moment für alle, es ist sehr ernst." Er bestätigte, dass Danilo sich den Knöchel gebrochen hatte. "Wir werden ihn vermissen, nicht nur auf dem Platz, er ist ein großartiger Kerl." Eine definitive Diagnose steht noch aus. "Es ist nie angenehm, einen Mannschaftskameraden so auf dem Feld stürzen zu sehen", sagte Teamkollege Chris Wood im Interview mit BBC Radio 5 Live. Er bot Danilo seine uneingeschränkte Unterstützung an und war sicher, dass er stärker zurückkehren würde.

Obwohl die Verletzung Danilo an zukünftigen Fußballspielen hinderte, standen seine Mannschaftskameraden und Fans geschlossen hinter ihm. Die Abwesenheit des jungen Verteidigers war in den folgenden Fußballspielen von Forest definitiv zu spüren.

Lesen Sie auch: