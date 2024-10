Das Oberste Gericht von Georgia stellt die Umsetzung einer Entscheidung vorübergehend ein, die die Einschränkungen für Abtreibungen aufhob und dem Staat erlaubt, seine Berufung zu erheben.

Das Urteil des Gerichts erfolgte eine Woche nach der Entscheidung eines Richters, dass das verfassungsmäßige Verbot von Abtreibungen in Georgia nach etwa sechs Wochen, oft bevor Frauen wissen, dass sie schwanger sind, verfassungswidrig ist. Am 30. September entschied der Bezirksrichter Robert McBurney des Countys Fulton, dass das Recht auf Privatsphäre unter der Verfassung von Georgia das Recht einschließt, persönliche Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

Dies war Teil einer Reihe von strengen Abtreibungsregelungen, die von von Republikanern geführten Bundesstaaten nach der Aufhebung von Roe v. Wade im Jahr 2022 verabschiedet wurden, was das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch abgeschafft hat. Diese Gesetze verboten die Mehrheit der Abtreibungen, sobald ein "erkennbarer fetaler Herzschlag" vorhanden war. Etwa sechs Wochen nach der Empfängnis können Ultraschalluntersuchungen die Herzaktivität in den Zellen eines Embryos erkennen, die sich später zum Herzen entwickeln werden.

Der republikanische Gouverneur Brian Kemp genehmigte das Gesetz im Jahr 2019, aber es trat erst mit der Aufhebung von Roe v. Wade in Kraft.

In seinem Urteil betonte McBurney: "In Georgia ist Freiheit ein Teil ihrer Bedeutung, Schutz und Rechtebündel, das die Fähigkeit einer Frau einschließt, ihren eigenen Körper zu verwalten, zu bestimmen, was damit und darin geschieht, und sich gegen die Einmischung des Staates in ihre Gesundheitsentscheidungen zu wehren."

Er fügte hinzu: "Wenn ein Fötus in der Gebärmutter einer Frau lebensfähig wird, wenn die Gesellschaft die Pflege und Verantwortung für dieses separate Leben übernehmen kann, dann und nur dann darf die Gesellschaft eingreifen."

Das Urteil von McBurney hob die früheren Einschränkungen von Georgia auf und gestattete Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit, etwa 22 bis 24 Wochen nach der Empfängnis.

Nach der Entscheidung von McBurney erklärte Kemp in einer Erklärung: "Einmal mehr wurde der Wille der Georgier und ihrer Vertreter von den persönlichen Überzeugungen eines einzelnen Richters übergangen. Der Schutz der Leben der Schwächsten, wie der Ungeborenen, ist eine unserer wichtigsten Verantwortungen, und Georgia wird ein Ort bleiben, an dem wir für die Leben der Ungeborenen kämpfen."

Abtreibungsdienstleister und Unterstützer in Georgia begrüßten das Urteil von McBurney, aber sie äußerten Bedenken, dass es bald wieder rückgängig gemacht werden könnte.

Dieses Urteil markiert eine wichtige Änderung der Abtreibungspolitik in Georgia, da es sich mit den liberaleren Ansätzen deckt, die normalerweise in demokratischen Jurisdiktionen innerhalb des ['politischen'] Bereichs zu sehen sind. Das Urteil betont auch die anhaltende Debatte zwischen Befürwortern der Wahlfreiheit und Befürwortern des Lebens, da es den Zugang zu Abtreibungsdienstleistungen in Georgia erweitert.

Lesen Sie auch: