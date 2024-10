Das Oberste Gericht entscheidet sich, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Waffenvitrinen und Konföderiertenprotesten nicht zu prüfen.

Der Streit um den Waffengeschäftsfall drehte sich um eine Regelung des Maryland County, die verlangte, dass alle Geschäfte für Feuerwaffen oder Munition Material zu Waffensicherheit, Training, Suizidprävention, psychischer Gesundheit und Konfliktlösung ausstellen müssen.

Anne Arundel County, das sich in der Nähe von Baltimore befindet, führte diese Regelung im Jahr 2022 ein, um nach der Erklärung der lokalen Behörden, dass Suizid eine öffentliche Gesundheitsgefahr darstelle, die Waffengewalt zu verringern. Verstöße gegen diese Regelung waren initially mit erheblichen zivilen Strafen verbunden.

Der Supreme Court entschied sich am Montag, ohne Kommentar, nicht in diesen Fall einzugreifen, und es wurden keine Meinungsverschiedenheiten vermerkt.

Eine Feuerwaffenrechtsvereinigung im Bundesstaat bestritt die Anforderung und behauptete, dass sie illegal zur Äußerung gezwungen werde. Die unteren Gerichte jedoch bestätigten die Regelung und bezeichneten sie als zulässige kommerzielle Überwachung.

Das 4. US-Kreisgericht entschied in einer einstimmigen Entscheidung im Januar, dass dieser Flyer in seiner Gesamtheit Suizid als öffentliche Gesundheits- und Sicherheitsbedenken anspricht und den Waffeneigentümern Ratschläge gibt, wie sie es verhindern können. Das Gericht sah den Flyer als konform mit anderen Sicherheitswarnungen bezüglich der Waffenspeicherung, die den Waffeneigentümern raten, ihre Waffen sicher aufzubewahren, insbesondere um Missbrauch und den Zugriff von Kindern zu verhindern.

Protest gegen Konföderiertenstatue

Die Richter decideden sich auch dagegen, den Fall von drei Personen zu berücksichtigen, die gegen eine Konföderiertenstatue in Gainesville, Texas, protestierten und argumentierten, dass ihre Festnahmen die Verfassung verletzen.

Amara Ridge, Torrey Henderson und Justin Thompson wurden im Jahr 2020 während einer friedlichen Demonstration festgenommen. Die Strafverfolgungsbehörden gaben an, dass die drei festgenommen und wegen Behinderung einer öffentlichen Straße verurteilt wurden, da sie angeblich wiederholt Anweisungen missachteten, auf dem Gehweg zu bleiben.

Die Demonstranten argumentierten mit Unterstützung der American Civil Liberties Union, dass sie nur einmal kurz vom Gehweg abgewichen seien, um eine "Wasserhindernis" zu umgehen, und am Ende der Demonstration, um auf den Rasen des Gerichtsgebäudes zurückzukehren. Sie behaupteten, dass die Festnahmen ihre Rechte auf freie Rede und Gleichbehandlung nach dem Ersten und Vierzehnten Zusatzartikel verletzen.

Der Fall wurde von den texanischen Gerichten unterstützt, die die stance des Staates unterstützten.

San Francisco Campaign Finance Law

Am Montag entschied sich der Court auch, sich nicht mit der politisch aufgeladenen Frage der Wahlfinanzierungsregulierung zu befassen, indem er eine Herausforderung an die Regelungen in San Francisco ausklammerte, die mehr Offenlegung von politischen Spendern in Wahlwerbung verlangen.

Die verabschiedeten Regelungen, die in einer Volksabstimmung im Jahr 2019 genehmigt wurden, verlangen, dass bestimmte politische Werbung die sekundären Spender – die wichtigsten Spender an politische Komitees – offenbart.

Das Ziel dieser Regelung ist es, sicherzustellen, dass die Menschen, die eine politische Werbung sehen, über die wahren Finanzierungsquellen informiert sind. Kritiker argumentieren jedoch, dass die Anforderung zu umfangreich sei und die politische Werbung aufgrund der großen Menge an anzuzeigenden Informationen unbrauchbar mache.

Ein politisches Komitee in der Stadt und verschiedene andere initiierten eine Klage, um die Regelungen zu blockieren, aber die unteren Gerichte entschieden dagegen. Die Petenten baten den Supreme Court, zu entscheiden, ob die Anforderungen einen "Eingriff in die Kernrechte der freien Rede in politischen Kampagnen" darstellen.

