- Das letzte Kapitel der Watt-Olympiade endet in schlammigen Bedingungen

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Leiter der jährlichen Schlammspiele an der Elbdeich in Brunsbüttel eine beachtliche Summe für gemeinnützige Zwecke zusammengetragen. Es ist an der Zeit für ein letztes schmutziges Kräftemessen mit dem Motto "Lauter Spaß für einen sauberen Zweck", wenn sie wieder freudig in den Schlamm springen und das Publikum unterhalten. Bisher wurden beeindruckende €600.000 für Krebsprojekte gespendet.

Beim Schlammfußballturnier oder dem Schlammrutschen-Wettbewerb im knietiefen Schlamm können die Teilnehmer so dreckig werden, wie sie wollen. Michael Behrendt, Präsident des Schlammspiele-Vereins, sagte im vergangenen Herbst: "Wir hatten 20 fantastische Jahre voller Erfolg und Freude." "Aber das Alter holt uns alle ein, und wir haben beschlossen, dass unser 20-jähriges Jubiläum der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören."

