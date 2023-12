Das Jahresfoto von UNICEF zeigt Mädchen im Krieg

UNICEF Deutschland vergibt jedes Jahr Auszeichnungen für herausragende Fotografie und Fotojournalismus, die die Lebensumstände von Kindern dokumentieren. In diesem Jahr gewann der polnische Fotograf Patryk Jaracz den Wettbewerb mit einem Foto, das den Alltag eines ukrainischen Mädchens zeigt.

Das jährliche UNICEF-Foto beleuchtet die kindliche Freude über Russlands Krieg in der Ukraine. Das Siegerfoto des polnischen Fotografen Patryk Jaracz zeigt drei Mädchen auf einer Wiese in der Westukraine. Einer von ihnen lernt Fahrradfahren, während im Hintergrund eine schwarze Rauchwolke aus einem Öldepot aufsteigt.

Die Gewinnerfotos werden in Berlin ausgestellt. Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und UNICEF-Gönnerin, sagte, Harach habe „eine sehr berührende Szene eingefangen, aber der Kontrast ist sehr deprimierend.“ „Der Krieg hängt wie eine dunkle Wolke über dem Alltag der Kinder.“ Dennoch zeigt er Hoffnung.

Der zweite Preis ging an den deutschen Fotografen Oliver Weiken, der Kinderarbeit in Afghanistan fotografierte. Der dritte Preis ging an die in Russland geborene Natalya Saprunova für ihre Fotografien von Kindern der indigenen Bevölkerung Russlands.

Sieben weitere Berichte werden ebenfalls gewürdigt, darunter eine Fotoserie der diabetischen Polizeihündin Enya und ihres Besitzers Johannes. Seit dem Jahr 2000 zeichnet UNICEF Deutschland jedes Jahr in einem nicht veröffentlichten internationalen Wettbewerb Fotografien und Fotojournalismus aus, die den Angaben zufolge die Persönlichkeiten und Lebenssituationen von Kindern in herausragender Weise dokumentieren. Die Fotografien werden ab Anfang Februar im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen sein. Alle Gewinnerbilder seit 2000 können auf der Website von UNICEF Deutschland eingesehen werden.

Quelle: www.ntv.de