Das hier zeichnet sich als erstklassige Pizza mit Salami aus.

Gefrorene Pizza ist weit verbreitet und wird als schnelles Essen, leckerer Snack oder Notnahrungsmittel geschätzt. Pizzen mit Salami-Oberseite sind seit vielen Jahren ein Favorit. Eine typische gefrorene Pizza besteht aus Weizenmehl, Öl, Salz, Zucker, Hefe, Sauerteig, Salami, Käse, Tomaten und ein wenig Gewürzen.

Die Stiftung Warentest hat 21 Pizzen getestet, die zwischen 3,80 und 16,40 Euro pro Kilogramm kosten, darunter drei vegane Salami-Pizzen. Der Test ergab, dass sechs Pizzen in puncto Geschmack "sehr gut" abschnitten, mit knuspriger Kruste, aromatischer Salami oder süßer Tomatensoße. Allerdings sind viele Pizzen aufgrund ihres hohen Salz-, Fett- oder Kaloriengehalts nicht für den täglichen Verzehr geeignet.

Dr. Jochen Wettach, der Testleiter, erklärte, dass "einige Pizzen im Test bereits den empfohlenen Tagesbedarf an Salz alleine überschreiten". Die beste Pizza im Test hat 1079 Kilokalorien pro Pizza, was bedeutet, dass eine durchschnittlich aktive Frau mit einer Pizza mehr als die Hälfte ihrer täglichen Kalorienaufnahme zu sich nimmt.

Leider bietet der Nutri-Score den Verbrauchern keine beste Orientierung, wie der Test ergab. Viele Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass eine Nutri-Score-Bewertung von B oder C ein gutes bis mittelgutes Nährstoffprofil anzeigt. Die Bewertung zeigt nur, wie sich 100 Gramm der Pizza in puncto Nährwert mit anderen Pizzen vergleicht.

Keine Pizza erhielt eine bessere Bewertung als "gut", aber auch keine wurde schlechter als "befriedigend" bewertet. Die besten Salami-Pizzen, laut der Studie, sind Fredas "Salami Sensation" (16,40 Euro pro Kilogramm plus Liefergebühr) und Original Wagner "Die Backfrische Salami" (10,90 Euro). Unter den veganen Optionen ist die Kaufland-Marke "Take It Veggie Vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt" die beste (3,40 Euro, Bewertung 2,4).

Die preisgünstige Option für "gute" Salami-Pizzen sind Aldi ("Pizz'ah Steinofenpizza Salami"), Kaufland ("K-Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami") und Rewe "Ja Salami Steinofen Pizza" für 3,80 Euro pro Kilogramm.

Verbraucher sollten sich vor dem hohen Salz-, Fett- und Kaloriengehalt in vielen gefrorenen Pizzen in Acht nehmen, da einige den empfohlenen Tagesbedarf mit einer einzigen Portion überschreiten können. Trotz des Nutri-Score, der keine beste Orientierung bietet, kann das Verständnis, wie sich 100 Gramm einer Pizza mit anderen vergleicht, immer noch dazu beitragen, dass informierte Verbraucher bewusster Entscheidungen treffen.

Lesen Sie auch: