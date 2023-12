Das größte Flugzeug der Welt in der Ukraine zerstört

Das riesige Flugzeug mit dem Namen "Mriya" (ukrainisch für "Traum") war auf einem Flugplatz in der Nähe von Kiew geparkt, als es von "russischen Besatzern" angegriffen wurde, so die ukrainischen Behörden, die das Flugzeug wieder aufbauen wollen.

"Russland mag unsere 'Mriya' zerstört haben. Aber sie werden niemals in der Lage sein, unseren Traum von einem starken, freien und demokratischen europäischen Staat zu zerstören. Wir werden siegen", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter.

Eine unabhängige Bestätigung für die Zerstörung des Flugzeugs gibt es nicht. In einem Tweet der Antonow-Gesellschaft hieß es, sie könne den "technischen Zustand" des Flugzeugs erst nach einer Inspektion durch Experten bestätigen.

Das staatliche ukrainische Rüstungsunternehmen Ukroboronprom, das die Antonow verwaltet, gab am Sonntag eine Erklärung ab, in der es hieß, das Flugzeug sei zerstört worden, werde aber auf Kosten Russlands wiederaufgebaut - die Kosten wurden mit 3 Milliarden Dollar beziffert.

"Die Wiederherstellung wird schätzungsweise über 3 Mrd. USD und fünf Jahre dauern", hieß es in der Erklärung. "Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Kosten von der Russischen Föderation übernommen werden, die der ukrainischen Luftfahrt und dem Luftfrachtsektor vorsätzlich Schaden zugefügt hat.

In einer späteren Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass das Flugzeug am 24. Februar in der Nähe von Kiew zu Wartungszwecken auf dem Boden gestanden habe.

"Nach Angaben des Direktors von Antonov Airlines wurde eines der Triebwerke zu Reparaturzwecken ausgebaut, und das Flugzeug konnte an diesem Tag nicht starten, obwohl die entsprechenden Befehle gegeben wurden", hieß es.

Die russischen Streitkräfte behaupteten, den Flugplatz Hostomel, auf dem sich die AN-225 befand, am Freitag eingenommen zu haben. Ein CNN-Team vor Ort konnte beobachten, wie russische Luftlandetruppen ihre Positionen einnahmen.

Satellitenbilder von Maxar Technologies zeigen erhebliche Schäden an einem Teil des Hangars, in dem die AN-225 gelagert ist.

In der Zwischenzeit entdeckte das Fire Information for Resource Management System der NASA mehrere Brände auf dem Flughafen, darunter auch in dem Hangar, in dem das Flugzeug gelagert ist. Das Feuer im Hangar wurde am Sonntag um 11:13 Uhr entdeckt, so die NASA-Daten, die von einer Reihe von NOAA- und NASA-Satelliten stammen.

Es ist nicht klar, ob es sich bei den Bränden auf dem Flughafen um tatsächliche Brände oder um Explosionen durch Militärschläge handelt.

Sollte sich der Angriff bestätigen, wäre dies ein schockierendes Ende für ein Flugzeug, das seit mehr als 30 Jahren im Einsatz ist und bis in die Zeit der Sowjetunion zurückreicht.

Die AN-225 wurde gelegentlich für den Transport von Hilfsgütern bei Krisen in anderen Ländern eingesetzt. Nach dem Erdbeben in Haiti 2010 lieferte sie Hilfsgüter in die benachbarte Dominikanische Republik. In den ersten Tagen der Covid-Pandemie wurde sie für den Transport medizinischer Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete eingesetzt.

Aufgrund ihrer Popularität in der Welt der Luftfahrt zog sie oft große Menschenmengen an, insbesondere wenn sie bei Flugshows auftrat.

Einige seiner Fans brachten am Sonntag in den sozialen Medien ihre Bestürzung über die Behauptungen zur Zerstörung des Flugzeugs zum Ausdruck. "Mriya - man wird sich immer an dich erinnern", schrieb der Luftfahrtblogger Sam Chui auf Twitter.

Bis heute ist die Mriya das schwerste jemals gebaute Flugzeug. Sie wird von sechs Turbofan-Triebwerken angetrieben und hat ein maximales Nutzlastgewicht von 250 Tonnen, das im Inneren oder auf dem Rücken getragen werden kann. Sie verfügt über die größte Spannweite aller im Einsatz befindlichen Flugzeuge.

Die in Kiew ansässige Antonow-Gesellschaft, die das Design entwickelt hat, hat nur eine An-225 gebaut. Sie flog erstmals 1988 und ist seither im Einsatz.

Es wurde mit dem Bau eines zweiten Flugzeugs begonnen, das jedoch nie fertiggestellt wurde.

Die Geschichte der An-225 beginnt in den 1960er und 70er Jahren, als sich die Sowjetunion mit den Vereinigten Staaten einen Wettlauf ins All lieferte.

Ende der 1970er Jahre entstand die Notwendigkeit, große und schwere Lasten von ihren Montageorten zum Kosmodrom Baikonur zu transportieren, dem weitläufigen Weltraumbahnhof in der Wüste Kasachstans, von dem aus Juri Gagarin 1961 seine bahnbrechende Reise ins All antrat.

Bei der Fracht handelte es sich um das Buran-Raumschiff, die Antwort der Sowjetunion auf das Space Shuttle der NASA. Da es damals noch keine Flugzeuge gab, die es transportieren konnten, wurde die Firma Antonov beauftragt, ein solches zu entwickeln.

Barry Neild von CNN hat zu dieser Geschichte beigetragen.

