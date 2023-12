Das Geheimnis einer besseren Tasse Kaffee? Wissenschaftler könnten es herausgefunden haben

In der Studie wurde untersucht, wie sich diese Technik, die ursprünglich als Versuch gedacht war, den oft unordentlichen Prozess der Kaffeezubereitung zu verbessern, auch auf den Geschmack auswirkt.

"Wenn man Kaffee mahlt, kommt er überall hin", sagte Christopher Hendon, Mitautor der Studie und außerordentlicher Professor für computergestützte Materialchemie an der Universität von Oregon. "Der Staub, der aus dem Mahlwerk kommt, ist wie eine Wolke, die alles bedeckt. Wenn man jedoch etwas Wasser hinzufügt, scheint der Staub nicht überall hin zu fliegen. Es ist sauberer. Das war der Hauptgrund, warum die Leute das gemacht haben."

Das Durcheinander wird durch statische Elektrizität verursacht, die durch Reibung entsteht, wenn die Bohnen zusammengeschlagen werden. Diese statische Aufladung führt dazu, dass sich die Partikel des gemahlenen Kaffees gegenseitig abstoßen - wie Magnete mit gleicher Polarität - und in alle Richtungen davonfliegen.

Wasser wirkt wie ein Isolator und dämpft diesen Effekt - ein Prozess, der als "Ross-Tropfen"-Technik bekannt ist. "Sie wurde erstmals von einem Enthusiasten in einem Heimbarista-Forum vorgeschlagen", so Hendon. "Die Idee gibt es schon seit einigen Jahren, und ursprünglich wurde sie aus der Materialproduktionsindustrie entlehnt, z. B. aus der Holzaufbereitung."

Was jedoch als eine Möglichkeit zur Verringerung der Unordnung begann, entwickelte sich langsam zu einer ausgefeilteren Methode, um ein besseres Gebräu zu erhalten - so dachte man zumindest. Die Theorie war, dass das Wasser durch die Verringerung der statischen Elektrizität nicht nur verhindert, dass das Kaffeemehl herumfliegt oder an den Innenseiten des Mahlwerks kleben bleibt, sondern auch, dass sich beim Brühen mikroskopisch kleine Klumpen bilden.

Warum sind Klumpen schlecht? Weil das Wasser um sie herumfließt und den Kaffee - und damit das Aroma - unberührt zurücklässt. In der Barista-Sprache verringern sie die Extraktionsausbeute, d. h. die Menge an Kaffee, die in der Tasse landet und in der Flüssigkeit aufgelöst ist.

"Wenn sich Klumpen bilden, entsteht eine erhebliche Menge an Leerraum, ähnlich wie beim Stapeln von Wassermelonen", so Hendon. "Wenn man Wasser hindurchdrückt, hat man weniger Oberfläche, die mit dem Wasser in Berührung kommt, und daher eine geringere Extraktion.

Die Studie, die am 6. Dezember in der Zeitschrift Matter veröffentlicht wurde, untersuchte diesen subtileren, schwerer zu erkennenden potenziellen Vorteil der Zugabe von Wasser zu den Bohnen: die Beseitigung von geschmacksverfälschenden Mikroklumpen.

Ross-Tropfen" auf den Prüfstand stellen

Dem Forschungsteam gehörten zwei Vulkanologen an, die ein Gerät umfunktionierten, das normalerweise zur Messung der elektrischen Ladung von Waldbränden und Vulkanasche verwendet wird. Sie wogen den Kaffee ab, bevor sie Wasser hinzufügten - mit einer Pipette, um auf das Mikrogramm genau zu sein - und mahlten ihn dann in einer professionellen Kaffeemühle, die zu den schnellsten auf dem Markt gehört und in Cafés sehr beliebt ist.

"Durch die Zugabe kleiner Wassermengen - von einem Tropfen aufwärts - wird die statische Aufladung passiviert bzw. ausgeschaltet, und zwar so, dass der Kaffee die Mühle nicht aufgeladen verlässt", so Hendon. Es ist unklar, was genau das Wasser macht, aber er sagte, dass es vielleicht die Ladung absorbiert oder die Temperatur im Inneren des Mahlwerks verändert und die Auswirkungen der Reibung verringert.

"Wenn man eine ausreichende Menge Wasser hinzufügt, kann man auch die Bildung von Klumpen verhindern", fügte er hinzu. "Im Prinzip erreicht man so höhere Extraktionen oder weniger Abfall. Genau das wird dadurch erreicht, weil man jetzt mehr verfügbare Oberfläche für die gleiche Menge an Wasser zur Verfügung hat."

Ohne Klumpen kommt das gesamte Brühwasser mit den gemahlenen Bohnen in Berührung, so dass weniger Kaffee ungenutzt bleibt und ein gleichmäßigeres Brühergebnis erzielt wird.

Die ideale Wassermenge kann je nach Röstung und Mahlgrad variieren, so dass es keine allgemeingültige Regel gibt, aber die Studie ergab, dass die Zugabe von Wasser die Extraktionsleistung im Durchschnitt um 10 % erhöht. Hendon warnte, dass dies nicht unbedingt mit einem spürbaren Unterschied im Geschmack gleichzusetzen ist, aber es bestätigt den Vorteil der Ross-Tropfen"-Technik.

"Seit der Veröffentlichung der Studie habe ich viele E-Mails von Leuten erhalten, die mir sagten, wie dankbar sie sind, denn allein vom Standpunkt der Sauberkeit aus gesehen, ist dies ein gewaltiges, gewaltiges Upgrade", sagte Hendon. "Ich würde dem Privatanwender empfehlen, mit einem einzigen Wassertropfen anzufangen und sich von dort aus weiterzuentwickeln - es gibt eine ganze Reihe von Nuancen in diesem Prozess.

Und es gibt einen Haken: Das Wasser verbessert die Sauberkeit unabhängig von der Brühmethode, aber ein Brühvorteil ergibt sich nur bei Espresso und, in geringerem Maße, bei Filterkaffee. Bei der Verwendung einer Kaffeemaschine, einer französischen Presse oder einer AeroPress ändert sich nicht viel, denn aufgrund des gröberen Mahlgrads, der bei diesen Methoden erforderlich ist, "kommt das gesamte Wasser bereits mit dem gesamten Kaffee in Berührung", so Hendon.

Die Suche nach einem besseren Gebräu

Lance Hendrix, ein Kaffeeexperte und professioneller Barista, der nicht an der Studie beteiligt war, hat versucht, die Ergebnisse der Studie zu replizieren und seine Ergebnisse in einem Deep Dive auf Youtube diskutiert. Er sagte, die Arbeit sei ein tapferer Versuch, zu entmystifizieren, was passiert, wenn Bohnen mit Wasser bespritzt werden, aber für einen schlüssigeren Beweis sollten mehr Tests mit verschiedenen Mühlenmodellen durchgeführt werden.

Auf der Grundlage seiner eigenen Tests hält er die Vorteile jedoch für plausibel.

"Ich habe festgestellt, dass die Wassermenge, die für die behaupteten Vorteile benötigt wird, von Mühle zu Mühle stark variiert", fügte er hinzu. "Obwohl ich nicht glaube, dass die Studie einen praktischen Nutzen hat, um die Kaffeezubereitung zu Hause sofort zu verbessern, denke ich, dass sie eine wichtige Ergänzung zu den derzeitigen Versuchen ist, den äußerst komplexen Prozess des Mahlens zu verstehen, der wohl der wichtigste Aspekt bei der Zubereitung einer Tasse Kaffee ist.

François Knopes vom Independent Coffee Lab, ein professioneller Kaffeeröster und -verkoster, der ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war, sagte, dass er seine Bohnen vor dem Mahlen routinemäßig besprüht, um die Verkostung zu bewerten, und dass er dies jedem empfehlen würde, der seine Bohnen zu Hause aufbrüht. Er ist jedoch der Meinung, dass dies in anderen Bereichen unpraktisch sein könnte.

"Für die meisten professionellen Einrichtungen, wie z. B. einen Coffeeshop, der täglich Hunderte von Espresso-Getränken serviert, wäre dies sehr zeitaufwändig", so Knopes. "Um die Extraktion zu verbessern und zu erhöhen, sollten professionelle Baristas besser nach verbesserten Mahltechnologien oder 'Entklumpungs'-Geräten suchen, kleinen Nadeln, die das Kaffeemehl aufwirbeln und die beim Mahlen entstehenden kleinen Klumpen zerbrechen."

Hendon stimmte zu. "Im Moment ist es noch etwas unpraktisch, da man einen weiteren Schritt machen müsste", sagte er. "Aber ich vermute, dass es Technologien geben wird, die um die Idee herum entwickelt werden, dass die Zugabe von Wasser bei Bedarf eine sehr leistungsfähige Technik ist."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com