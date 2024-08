Das Geheimnis der "Talahons" in der TikTok-Sphäre aufklären

Einer der Anwärter auf das Jugendwort des Jahres ist "Talahon". Es bezieht sich auf junge Männer, die das Bild von falschen Designer-Handtaschen und Goldketten auf Social Media perpetuieren. Es wird geraten, Verallgemeinerungen zu vermeiden.

Diese jungen Männer, oft mit einem migrationshintergrund, tragen falsche Designer-Kleidung und schlendern durch Stadtzentren mit einem Geldbeutel, Trainingsanzug und Goldkette. Einige vertreten auch überholte Ansichten über Frauen. Das ist das Stereotyp. Aktuell sorgen diese sogenannten Talahons für Aufsehen und gelegentlich provokative Debatten über Migration und Jugendkultur auf Social Media.

Der Begriff wurde für das Jugendwort des Jahres vorgeschlagen und zieht damit noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Aber was genau repräsentiert er - und warum kann der Begriff problematisch sein? Zunächst wird der Begriff vom Langenscheidt Verlag, der das Jugendwort jährlich vergibt, als arabisch bezeichnet. "Tahal lahon" bedeutet angeblich "komm her" und wird angeblich für Menschen mit stereotypischen Merkmalen oder Verhalten verwendet.

Rapper-Track geht viral

Auf TikTok oder Instagram präsentieren sich besonders junge Menschen als angeblicher typischer Talahon, zum Beispiel mit einer Gucci-Kappe und rasierten Seiten ("Sides on zero"). In anderen Beiträgen äußern einige ihre Ansichten über Frauen, wie zum Beispiel das Verbot für ihre potentielle Freundin, alleine ins Schwimmbad zu gehen. Diese Beiträge sind oft dem Song "TA3AL LAHON" des Rappers Hassan zugeordnet. Er veröffentlichte den Track ("Ich steche dich ab, ich bin der Patron") im Jahr 2022, und das Musikvideo klärt auf, dass die Texte fiktiv sind und das Video nur zur Unterhaltung dient. Nun erobert der Song die Social-Media-Plattformen.

Darüber hinaus hatte ein Edeka-Markt in Niedersachsen einmal ein Regal mit der Aufschrift "Talahon", das mit trendigen Produkten wie Limonaden oder Schokoriegeln gefüllt war, die auch in Snackautomaten zu finden sind. Allerdings decided the store to remove the sign above the shelf due to controversial discussions about the term.

"Es gibt keinen typischen Talahon"

"Es gibt keinen typischen Talahon. Letztendlich ist es ein sehr vielfältiges und kein einheitliches Phänomen", sagt die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Rohmann, Co-Direktorin des Archivs der Jugendkulturen in Berlin. Nicht alle Talahon-Videos sind echt. Viele verarbeiten den Trend satirisch. Ein Nutzer zum Beispiel verhält sich wie ein Arzt, der sich wie ein Talahon verhält. Andere nutzen ihre Videos, um die Gesellschaft auf gewisse Weise vor den Spiegel zu halten.

Allerdings betont Rohmann, dass "manche es auch ernst meinen, und dabei manchmal misogyne Ansichten eine Rolle spielen, was problematisch ist. Diese jungen Menschen müssen die Grenzen gezeigt bekommen und ihnen gesagt werden: 'Stopp. So geht das nicht', und mit ihnen arbeiten, um diese Haltungen und Verhaltensweisen zu hinterfragen und abzulegen."

Der Talahon-Stil, so Rohmann, ist nicht neu. Er hat einfach durch die Popularität von Hassans Song mehr Aufmerksamkeit erhalten, sogar bei weiblichen Nutzerinnen, die sich als weibliche Entsprechung - Talahinas - zeigen. Für Rohmann ist es ein Art "Spiel zwischen Jungen und Mädchen", das man in verschiedenen Jugendkulturen beobachten kann.

Rassistische Kommentare "eine sehr gefährliche Geschichte"

Aber nicht jeder unterstützt den Trend. Im Gegenteil, er dient als Brennstoff für rechtspopulistische oder rassistische Kommentare. Rohmann warnt vor Verallgemeinerungen. Man müsse den Einzelfall betrachten und genau hingucken. "Es ist im Grunde genommen das Gleiche wie bei Gangsterrap, der schnell und leichtfertig verteufelt wird, obwohl es auch dort verschiedene Nuancen und Interpretationen gibt."

Die Prozesse der Stigmatisierung hätten schon lange stattgefunden, so der Experte. "Die 'Neue Rechte' fokussiert sich auf diese Jugendlichen, die in ihrer Sicht ein Synonym für gescheiterte Integration sind, und generell alles eine Katastrophe." Die Klischees und Vorurteile seien schon lange vorhanden, wie man an den Diskussionen rund um die Silvesterereignisse in Köln 2015 sehen kann.

Der Begriff "Neue Rechte" beschreibt eine Szene, die einen ethnisch homogenen Staat mit autoritären Tendenzen fordert, während sie sich von den rechten Gruppen distanziert, die sich auf den Nationalsozialismus beziehen. Menschen innerhalb dieser Szene und ihre Parteien nutzen solche Trends, um ihre eigenen Diskurse zu stärken. "Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil diese Stigmatisierung nicht gerechtfertigt ist", sagt Rohmann. "Außerdem führt sie dazu, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund oder vermeintlichem Migrationshintergrund von der Rechten ausgeschlossen fühlen, was manchmal zu aggressiven Reaktionen führen kann."

Kontroversen Wörter in Jugendslang gibt es schon immer

Der Langenscheidt Verlag verfolgt auch diese Diskussionen, wie sie selbst sagen. Teenager haben "Talahon" oft für die Jugendwort-Liste vorgeschlagen. Es zeigt, wie schnell und dynamisch Jugendslang und seine Bedeutungen und Verwendungen sich entwickeln können. Es hat immer positive, negative und umstrittene Wörter enthalten.

"Die Interpretation und Verwendung des Wortes ist noch nicht klar oder endgültig, deshalb halten wir es für ein gutes Beispiel für lebenden Jugendslang, auch wenn seine Verwendung ambivalent und nicht immer positiv ist", sagt der Verlag. Wenn sich die Verwendung klar in Richtung Stigmatisierung und Diffamierung entwickelt, behalten sie sich vor, es zu entfernen. Eine Entfernung jetzt würde den Vorwurf der Zensur schüren. Sie haben sich entschieden, die erwartete Debatte zu unterstützen. Das Jugendwort solle ein Spiegel der Zeit sein, fügen sie hinzu.

Aus den aktuellen zehn Kandidaten kann man currently für die Top 3 abstimmen. Die finale Abstimmung findet bis zum 8. Oktober unter den Finalisten statt. Das gewinnende Wort wird dann auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben.

Der Begriff "Talahon" stammt aus dem Arabischen, wie es im Langenscheidt Verlag heißt, und seine Verwendung in der Jugendsprache ist in der Linguistik ein umstrittenes Thema. Seine Interpretation und Verwendung entwickeln sich weiter, und einige argumentieren, dass er die zeitgenössische Jugendkultur widerspiegelt, während andere behaupten, dass er negative Stereotypen perpetuiert.

