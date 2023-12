Das französische Einwanderungsgesetz löst politische Spannungen in Frankreich aus

Die linke Opposition verurteilte den „rassistischsten und fremdenfeindlichsten Text seit 40 Jahren“, während Marine Le Pen, Anführerin der rechtsnationalistischen Gruppe, von einem „Triumph der Ideologie“ sprach. Etwa ein Viertel des Regierungslagers stimmte dagegen oder enthielt sich der Stimme. Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss es noch von Macron unterzeichnet werden.

Regierungssprecher Olivier Veran bestätigte am Mittag den Rücktritt Rousseaus. Er sagte, der Gesundheitsminister habe nicht an der Kabinettssitzung teilgenommen. Aber „es gab keine Bewegung in Richtung eines Ministeraufstands“. Premierministerin Elizabeth Bone sprach von möglichen Widersprüchen zur Verfassung, ignorierte aber auch die Tatsache, dass es im Regierungslager eine Krise gebe.

Für Präsident Macron dürfte das Einwanderungsgesetz eine der wichtigsten Reformen in seiner zweiten Amtszeit sein. Allerdings ist der Kompromiss, den die Einigungskommission innerhalb weniger Stunden erarbeitet und nun angenommen hat, deutlich strenger als der erste Entwurf der Regierung. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass Wanderarbeitnehmern, die in Branchen mit Personalmangel arbeiten, ein Aufenthaltsrecht nur im Einzelfall gewährt werden soll. Zunächst sollte dies für alle funktionieren.

Künftig müssen Nicht-EU-Ausländer fünf Jahre in Frankreich leben, bevor sie bestimmte Sozialleistungen beantragen können. Bis vor Kurzem war dies besonders umstritten. Rechtspopulisten meinen, dadurch würden „nationale Prioritäten“ festgelegt. Die Frist verkürzt sich, wenn Einwanderer einer Erwerbstätigkeit nachgehen; Studierende und anerkannte Asylbewerber unterliegen nicht der Frist.

Auch die rechte Opposition versucht, die medizinische Versorgung von Einwanderern durch reine Nothilfe zu ersetzen. Die Aufhebung von Medicare ist nicht im Gesetzestext enthalten, Bohn versprach jedoch, die Änderung Anfang 2024 vorzunehmen.

Der Premierminister räumte die Mängel des nun verabschiedeten Textes ein. „Wenn jemand zum Beispiel einen Kanadier oder einen Japaner heiratet, der nicht gut Französisch spricht, kann er nicht nach Frankreich kommen. Ich glaube nicht, dass diese Situation so bleiben kann“, sagte Born gegenüber France Inter. „Wir werden beim Verfassungsrat Berufung einlegen.“

Der Einigungsausschuss wurde eingesetzt, nachdem die Nationalversammlung den Text überraschend gänzlich abgelehnt hatte, nachdem der Senat den ersten Regierungsentwurf deutlich verschärft hatte. Macron wollte ursprünglich ein „ausgewogenes“ Gesetz einführen, das einerseits die Integration fördert und andererseits die Abschiebung von Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht erleichtert.

