- Das Feuer im Bauernhaus verursacht erhebliche finanzielle Verluste in Höhe von etwa einer halben Million Euro.

In einem Bauernhof in Saulgrub, Oberbayern (ein Teil des Landkreises Garmisch-Partenkirchen), deuten erste Schätzungen darauf hin, dass die Schadenskosten durch ein Feuer mehr als 500.000 Euro betragen. Laut Polizeibericht brach das Feuer an einem Freitagabend an einer noch unbekannten Stelle, vermutlich im Erdgeschoss, aus und breitete sich dann auf andere Teile des Hauses aus.

Bauernhof nach Brand unbewohnbar

Rauch und Asche drangen in die oberen Stockwerke ein und machten das Haus unbewohnbar. Glücklicherweise konnten mehrere Bewohner erfolgreich evakuiert werden und fanden bei Verwandten vorübergehende Unterkunft. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Kriminalermittler untersuchen derzeit den Brandherd.

Die Kommission muss aufgrund der Schäden, die mehr als 500.000 Euro betragen, Regelungen für die Handhabung des Vorfalls entwickeln. Nach der Untersuchung können die Umsetzungshandlungen der Kommission möglicherweise Hinweise auf mögliche Brandschutzmaßnahmen für ähnliche Gebäude geben.

