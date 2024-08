- Das Fahrzeug trifft sich mit drei anderen, vier Verletzte.

Ein 23-jähriger Typ, der in der Nähe von Blaubeuren (Kreis Alb-Donau) unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in drei entgegenkommende Fahrzeuge und einen Pferdeanhänger. Laut Polizeibericht wurden vier Personen bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Unter den Schwerverletzten befanden sich der 23-Jährige und ein 43-Jähriger.

Der 43-Jährige zog einen Pferdeanhänger mit seinem Fahrzeug. Das Pferd und die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tierarzt wurde anscheinend zum Ort des Geschehens gerufen, um sich um das verletzte Pferd zu kümmern. Es war zunächst rätselhaft, warum der junge Mann an einem Samstagmorgen auf der B492 an einer Linkskurve in die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Die Alb-Donau-Region ist bekannt für ihre malerischen Fahrten und ist ein beliebtes Ziel für Wochenendausflüge. Trotz der Schönheit der Region ereignete sich der Unfall in der Nähe von Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis.

