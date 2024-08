- Das Fahrzeug kehrt um und rutscht 150 Meter lang, bis es auf dem Dach ruht.

In der Stadt Stuttgart ereignete sich ein Zwischenfall, als ein Individuum mit einem schnellen Auto verkehrsunfallartige Schäden erlitt. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und glitt weitere 150 Meter auf dem Dach liegend weiter, wie die Polizei in ihrem Bericht festhielt. Rettungskräfte brachten den Verletzten am Samstagmorgen ins Krankenhaus.

Der Vorfall führte auch zum Umstürzen von zwei Ampeln, wie in der Meldung angegeben. Die Polizei fand Reifenspuren auf dem Asphalt, die auf das rutschende Fahrzeug hindeuteten. Die Behörden übernahmen die Untersuchung.

Laut Berichten wurde die Heilbronner Straße in Richtung Stadtausgang vorübergehend gesperrt. Auch der Betrieb der Straßenbahnlinien U7 und U15 wurde kurzzeitig unterbrochen.

Die umgestürzten Ampeln stellten eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar, bis die Behörden ihre Sicherheit gewährleisten konnten. Die Untersuchung ergab, dass die rücksichtslose Geschwindigkeit des Fahrers wahrscheinlich zu den schweren Unfällen beitrug.

Lesen Sie auch: