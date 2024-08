- Das Fahrzeug dreht sich um und landet auf der Rennstrecke.

Ein Fahrzeug überschlug sich auf den Bahnschienen in Schellerten im Landkreis Hildesheim. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, als das Auto auf einer nassen Straße ins Schleudern geriet und die Kontrolle verlor. Es durchbrach eine Bahnübergangs-Gleisschutzanlage, durchstieß eine Lärmschutzwand, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach auf den Schienen.

Zwei Personen konnten sich aus dem Wrack befreien und sprachen mit Einsatzkräften, bevor sie zu Fuß das Gebiet verließen. Der Zugverkehr in der Gegend wurde sofort eingestellt, und ein ICE Zug stoppte glücklicherweise kurz vor der Unfallstelle.

Später erschien ein Mann am Unfallort und behauptete, der Fahrer des umgekippten Fahrzeugs zu sein. Die Polizei ist jedoch skeptisch gegenüber seiner Aussage.

Die Bahnstrecke war für etwa zwei Stunden gesperrt. Laut offiziellen Angaben beliefen sich die Schäden an der Bahninfrastruktur auf etwa 15.000 Euro, und das Auto soll Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro erlitten haben. Die Suche nach den beiden Insassen dauert noch an. Die Aufräumarbeiten führten zu erheblichen Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr.

Obwohl das Auto auf dem Dach lag, behauptete der Fahrer, noch darin gewesen zu sein. Der Unfall verursachte erhebliche Schäden am Auto, die auf etwa 10.000 Euro geschätzt werden.

