Das erste südliche Breitmaulnashorn, das im Zoo von Atlanta geboren wurde, kommt an Heiligabend zur Welt

Das südliche Breitmaulnashorn - das erste, das in diesem Zoo geboren wurde - kam am 24. Dezember zur Welt, teilte der Park mit. Das Kalb, dessen Art nahezu bedroht ist, ist gesund und kräftig und wird von seiner Mutter "angemessen betreut", so die Parkleitung in einer Pressemitteilung vom Montag.

Dies ist außerdem erst das zweite Nashorn, das im Zoo geboren wurde - das andere war ein östliches Spitzmaulnashorn im Jahr 2013, heißt es in der Mitteilung.

Der Zoo gab zwar keine weiteren Informationen über das Kalb bekannt, sagte aber, dass neugeborene Breitmaulnashörner bei der Geburt zwischen 100 und 150 Pfund wiegen können, was sie zu einem der größten Säugetierbabys auf dem Lande macht.

Die Eltern des Neugeborenen - die 22-jährige Mutter Kiazi und der 12-jährige Vater Mumbles - lernten sich Anfang 2022 im Zoo kennen, und die Mitarbeiter des Parks stellten die Schwangerschaft im Frühjahr 2023 fest. Das Kalb und seine Mutter werden sich weiter aneinander gewöhnen, bevor sie in den Lebensraum der Nashörner ziehen, so der Zoo.

"Die Familie des Zoo Atlanta ist überglücklich über die Geburt von Kiazis Kalb. Diese Geburt wurde seit vielen Monaten erwartet", so Raymond B. King, Präsident und CEO des Zoo Atlanta.

Die potenzielle Verbindung, die die Zoobesucher mit dem neuen Kalb und seiner Mutter herstellen können, könnte sich in Maßnahmen zum Schutz der Nashörner niederschlagen", so King.

"Alle Nashornarten sind derzeit in Gefahr, und als Verwalter dieses brandneuen Botschafters hier in Atlanta haben wir auch die Verantwortung, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das Bewusstsein für den Zustand der wilden Nashörner zu schärfen", so King.

Südliche Breitmaulnashörner werden von der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen als "nahezu bedroht"eingestuft.

Nach Angaben der Organisation ist die Populationsentwicklung rückläufig .

"Während die Wilderei wegen ihrer Hörner für alle Nashörner ein ernstes Problem darstellt und bereits zum Aussterben oder Beinahe-Aussterben einiger Arten geführt hat, sind südliche Breitmaulnashörner besonders gefährdet, da sie in freier Wildbahn oft in Herden unterwegs sind, ein Verhalten, das es Wilderern leichter macht, sie aufzuspüren", so der Zoo Atlanta in seiner Pressemitteilung.

"Einige Kulturen glauben, dass pulverisiertes Nashorn-Horn medizinische Eigenschaften besitzt, obwohl Nashorn-Hörner aus Keratin bestehen - der gleichen Substanz, die in menschlichen Haaren und Fingernägeln vorkommt - und keinen bekannten medizinischen Wert haben", heißt es weiter.

Der Zoo erhielt im Oktober ein weiteres weibliches Südliches Breitmaulnashorn, die 17-jährige Dakari, so die Mitteilung.

Quelle: edition.cnn.com