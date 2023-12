Das elektrische Motorboot RaceBird von E1 schwimmt nicht nur, es "fliegt

Es heißt "RaceBird" - ein einsitziges Elektroboot mit zwei leuchtend grünen Tragflächen, die es über das Wasser gleiten lassen - und ist der erste Prototyp eines Rennfahrzeugs für die in Kürze startende E1-Serie.

E1 ist die Idee des Sportunternehmers Alejandro Agag, der mit der Formel E und ihrem Offroad-Pendant Extreme E Pionierarbeit im Elektromotorsport geleistet hat und nun die Flüsse und Meere rund um einige der größten Städte der Welt ins Visier nimmt.

Die Idee entstand während der ersten Sperre der Pandemie, als der Spanier mit dem ehemaligen F1-Ingenieur und künftigen E1-CEO Rodi Basso an der Themse spazieren ging.

"Ich denke, dass der Übergang zu einer saubereren Mobilität auf der Straße, im Gelände und im Wasser Teil der vielen Lösungen ist, die zusammen angewendet werden müssen, um die große Herausforderung des Klimawandels und der globalen Erwärmung zu mildern", sagte Agag gegenüber CNN.

Das RaceBird-Elektromotorboot schafft die Voraussetzungen für die E1-Rennserie

So wie die Formel E den Elektro-Rennsport auf die Straßen von Städten wie New York, London und Hongkong gebracht hat, wird die E1-Serie ihre Rennen auf großen städtischen Wasserstraßen austragen, mit dem Ziel, Veranstaltungen im Hafen von Sydney, in den Kanälen von Venedig und vor dem Sugarloaf Mountain in Rio de Janeiro zu sichern.

Aber mit einem angepeilten Starttermin im Frühjahr 2023 liegt der Schwerpunkt auf der Technologie und dem Boot, um sicherzustellen, dass zum Start der Meisterschaft ein Rennboot zur Verfügung steht, das nicht nur schwimmt, sondern auch "fliegt".

"Gleitmodus"

Neben Agag bringt Basso eine Fülle von Erfahrungen als Ingenieur mit, da er zuvor bei McLaren und Ferrari sowie bei der NASA gearbeitet hat, während Sophi Horne, die Gründerin des Bootsherstellers SeaBird Technologies, sich der Crew angeschlossen hat, um die Entwürfe für den RaceBird zu erstellen.

Gegenüber CNN erklärte sie, dass die Inspiration für das Boot trotz seiner Ähnlichkeit mit einem A-Wing-Sternenjäger aus "Star Wars" aus der näheren Umgebung stammt.

"Es ist sehr stark von natürlichen, organischen Linien inspiriert", erklärte sie. "Ich habe viel Zeit in meinem Sommerhaus in Schweden verbracht, und dort sieht man viele Vögel, die im so genannten 'Gleitmodus' fliegen - wenn sie direkt über der Wasseroberfläche sind.

Aus dieser Inspiration entstanden die Tragflächen, die ähnlich wie bei elektrischen Surfbrettern konzipiert sind und den Körper des RaceBird beim Beschleunigen etwa einen Meter vom Wasser abheben lassen.

Das Foiling-System trägt nicht nur zum futuristischen Aussehen des Bootes bei, sondern erfüllt auch einen technischen Zweck: Es verringert den Wasserwiderstand, so dass die Geschwindigkeit auf 50 Knoten (58 Meilen pro Stunde) bei einer Batteriereichweite von 40 Minuten erhöht werden kann.

Erste Tests

In nur acht Monaten haben Basso und Agag ein Team von Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter Batterieentwickler Kreisel und Bootsspezialist Victory Marine, zusammengestellt, um das Boot zu bauen.

"Beim ersten Test im März 2022 gab es viele Emotionen und Ängste", sagte Basso. "Da ich seit mehr als 20 Jahren im Rennsport tätig bin, weiß ich, dass ein Rennfahrzeug wie eine Flasche Wein ist: Man weiß nicht, wie es ist, bis man es öffnet."

Nach allem, was man hört, verlief der Test so gut, wie man es erwarten konnte: Der RaceBird erreichte beim ersten Versuch 40 Knoten (80 % seiner endgültigen Zielgeschwindigkeit) und hob wie vorgesehen erfolgreich vom Wasser ab.

Für Agag war dies eine willkommene Überraschung, nachdem er 2013 eine weitaus schwierigere erste Testsitzung für die Formel E erlebt hatte, als das Auto nur mit 20 % der vorgesehenen Batterieleistung betrieben werden konnte.

"Der erste Prototyp in der Formel E hatte eine Menge Pannen und Probleme", erinnert er sich. "Inzwischen hat sich die Technologie in der Formel E so stark weiterentwickelt, dass wir viele dieser Erfahrungen in unseren Prototyp für die E1 übernommen haben."

Wettlauf mit dem Wasser

Eine weitere Sache, die der Spanier aus der Formel E mitgenommen hat, ist die "Race to Road"-Philosophie, bei der die Hersteller technologische Innovationen aus ihren Rennteams in ihre Straßenautos übertragen haben.

Diese Hightech-Sportarten könnten die Zukunft sein

Eine der Hauptmotivationen für den Start der E1-Serie, so Agag, ist es, der Schifffahrtsindustrie dabei zu helfen, im Bereich des nachhaltigen Verkehrs aufzuholen.

Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ist die Schifffahrtsindustrie für rund 2,5 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Einige Schifffahrtsunternehmen versuchen zwar, fossile Brennstoffe durch Biokraftstoffe, Wasserstoff oder Flüssiggas zu ersetzen, aber die Umstellung verläuft nur langsam.

"Ich denke, die Schifffahrtsindustrie ist dort, wo die Autoindustrie vor etwa 10 Jahren war", so Agag. "Natürlich sind die Herausforderungen andere - Batterien eignen sich gut für Autos, vor allem in Städten, aber ein großes Schiff kann nicht von einer Batterie bewegt werden.

"Aber für kleine Boote glauben wir, dass Batterien eine wirklich gute Lösung sind. Deshalb treiben wir unsere RaceBirds an, um eine Lösung für die Schifffahrtsindustrie zu präsentieren."

Herausfordernde Gewässer vor uns

Im April wurde das erste E1-Team angekündigt - das Venice Racing Team. Agag geht davon aus, dass jedes Team mit einer Gastgeberstadt verbunden sein wird, um neben Sponsoren für jedes Team auch lokale Unterstützung zu gewinnen.

Zum Thema: Ein ehemaliger NASA-Ingenieur könnte das älteste Problem des Rugbysports lösen

Es könnte sich jedoch als schwierig erweisen, an den Erfolg der Formel E anzuknüpfen. Während diese auf die weltweite Fangemeinde des Motorsports zurückgreifen kann, hat der Motorbootsport eine viel kleinere Fangemeinde.

Kurzfristig, so Agag, würde er es als Erfolg betrachten, wenn die E1-Serie in fünf Jahren noch läuft. Langfristig sei es jedoch das Ziel, die Verbreitung von Elektrobooten auf der ganzen Welt voranzutreiben.

"Im Moment gibt es nur sehr wenig Platz für Elektroboote", sagte Agag. "Aber ich denke, das wird sich ändern. Wir möchten ein Faktor für diesen Wandel sein."

