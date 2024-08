- Das deutsche Militär warnt vor möglichen Subversionsakten.

Verdacht auf Sabotage an der Wasserzufuhr der Luftwaffe in Köln-Wahn entkräftet. Die Bundeswehr mit Sitz in Berlin teilte mit, dass Untersuchungen der Wasserversorgung der Basis keine ungewöhnlichen Befunde ergaben. Sie erklärten, dass das Wasser wieder sicher zum Trinken ist, da keine Verstöße gegen die Deutsche Trinkwasserverordnung festgestellt wurden. Ähnliche Verdachtsfälle in Mechernich in Nordrhein-Westfalen erwiesen sich ebenfalls als unbegründet, das Wasser im Reservoir wurde als rein befunden.

Vorübergehende Schließung der Kaserne in Köln-Wahn

Ein frühmorgendlicher Alarm in der Wasserversorgungsanlage der Kaserne in Köln-Wahn veranlasste die Bundeswehr zum Eingreifen. Bei Ankunft des Personals wurde ein Eindringling außerhalb des Zauns entdeckt, der schnell das Weite suchte. Schäden am Zaun wurden festgestellt.

Obwohl eine Manipulation der internen Wasserversorgungsanlage der Kaserne nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wasseraufbereitungsanlage deaktiviert und Proben entnommen. Schneller Tests zeigten Abweichungen in der Wasserzusammensetzung, lieferten jedoch keine konkreten Beweise für die Art und Menge der Verunreinigungen.

Daher wurde die Kaserne vorübergehend geschlossen, und die Soldaten erhielten während der Pause Wasser in Dosen. Voruntersuchungen wegen des Eindringens wurden durchgeführt, wobei die Behörde für Verfassungsschutz involviert war.

Wasser in Mechernich nicht kontaminiert

Untersuchungen ergaben, dass der Zaun eines Trinkwasserreservoirs in Mechernich beschädigt wurde. Tests durch Spezialisten der Feuerwehr bestätigten jedoch die Reinheit des Wassers, woraufhin der Stadtsprecher die Bürger beruhigte und ihnen mitteilte, dass das Wasser zum Duschen und Waschen sicher ist. Allerdings wurde empfohlen, das Wasser vor dem Verbrauch als Vorsichtsmaßnahme abzukochen.

Trotz dieser Beruhigung gehen die Untersuchungen weiter, wobei es um eine mögliche bakterielle Kontamination geht. initially advised around 10,000 individuals against consuming the water due to health concerns. The German Armed Forces base in Mechernich also relies on the reservoir's water supply.

Ex-Chef des BND rät zur Besonnenheit

Gerhard Schindler, ehemaliger Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), riet zur Besonnenheit. Bezug nehmend auf den Ukraine-Konflikt sagte er, dass solche Konflikte einen Informationskrieg beinhalten und Sabotage ein wichtiger Bestandteil ist. Während er Wachsamkeit empfahl, warnte Schindler davor, in Panik zu geraten, um die Ausbreitung von Hysterie zu verhindern.

Kritische Infrastruktur sei schwierig vollständig zu überwachen und zu schützen, fügte Schindler hinzu. Außerdem warnte er davor, dass Russland Sabotage als wichtigen Bestandteil des Krieges betrachtet - sollte es zu einer militärischen Eskalation kommen, würde es nicht zögern, Sabotageakte in Deutschland durchzuführen.

Neueste Entwicklungen zeigten auch Schäden an einem Tor der Christoph-Probst-Kaserne der Bundeswehr in Garching bei München. Während der Inspektion teilte ein Sprecher der Bundeswehr in Berlin mit, dass Schäden an einem Seitentor festgestellt wurden, die zuvor in "Business Insider" gemeldet wurden.

Es gibtcurrently no evidence of unauthorized access to the barracks or any connection to the initial suspected sabotage of the water supply at the Cologne-Wahn Air Force Base. The spokesperson declined to provide further information, stating that investigations in Garching are ongoing.

Despite the temporary closure and concerns about the water supply at Cologne-Wahn Barracks due to an intruder and suspected sabotage and other acts of violence, rapid tests showed deviations but no concrete evidence of contamination. Amid ongoing investigations into potential sabotage at various military facilities, former BND head Gerhard Schindler cautioned against panic, reminding that conflicts often involve an information war and sabotage is a significant component.

