Das Dach des Berliner Partybootes fällt ein, und es gibt neun Verletzte.

Gegen 120 Personen feierten an Bord eines Partyschiffs auf der Spree, als das Unglück geschah. Das Dach des Schiffes brach ein, was Chaos auslöste. Die lokale Feuerwehr, stationiert auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte, reagierte schnell und bestätigte, dass vier Personen schwer und fünf andere leicht verletzt wurden, wie Berichte besagen.

In einem Update teilte die Feuerwehr mit, dass insgesamt neun Personen verletzt wurden. Die Umstände des Vorfalls werden noch untersucht. Erste Berichte deuten darauf hin, dass das Dach des Partyschiffs eingestürzt ist. Die Anzahl der initially gemeldeten Verletzten lag bei etwa 30.

Die genaue Abfolge der Ereignisse ist noch nicht geklärt. Es gibt auch keine konkreten Erklärungen für die Ursache des Vorfalls. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass die Partygäste kurz vor 21 Uhr auf den Luken der "Heimatland" tanzten. Als sie tanzten, gaben die Luken plötzlich nach und stürzten in die Tiefe.

Ein Augenzeuge erzählte der Zeitung: "Es gab Performances auf dem Boot. Das Dach brach ein, es waren Leute darauf, Leute darunter." Ein weiterer Augenzeuge fügte hinzu: "Es war eine Performance auf einem Boot, aber man konnte auch auf dem Dach entspannen. Als der zweite Akt endete, brach ein Teil des Dachs ein." Die Zeitung erwähnte auch, dass Teppiche auf dem Dach ausgebreitet waren, wie Fotos zeigen.

Die Feuerwehr schickte ein großes Team von Einsatzkräften an den Ort des Geschehens auf der Fischerinsel. Das beschädigte Schiff befand sich auf der Spree. Das umliegende Wasser und die Ufer wurden mit Hilfe eines multifunktionalen Bootes abgesucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Allerdings wurden keine weiteren Personen im Wasser gefunden. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Die Feuerwehr bestätigte, dass zahlreiche Personen untersucht und dann von den Rettungskräften versorgt wurden.

Tanzten die Menschen auf dem Dach?

Ja, laut Augenzeugen und der "Bild"-Zeitung tanzten Menschen auf dem Dach des Partyschiffs kurz vor dem Einsturz.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Partyschiff, das von der Europäischen Union für ihre Mitarbeiter veranstaltet wurde, wie einige Quellen vermuten lassen. Trotz der festlichen Stimmung brach das Dach während einer Performance ein und verletzte mehrere Menschen.

