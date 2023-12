Fußball - Das BVB-Spiel hat bisher die niedrigsten TV-Einschaltquoten der Bundesliga

Die Übertragung des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und Mainz 05 lockte ein relativ kleines Publikum im Fernsehen an. Nach Angaben des Senders sahen am Dienstagabend, Samstag 1, lediglich 2,9 Millionen Menschen das Spiel, was einem Marktanteil von 11,0 % entspricht. Der frei empfangbare TV-Sender strahlte das Spiel unter einer Unterlizenz des Bezahlanbieters Sky aus, stellte jedoch zunächst keine Daten zur Verfügung.

Das Spiel von Borussia Dortmund war die bislang am schlechtesten bewertete Fußballübertragung von Sat.1 in dieser Saison. Selbst Hamburgs Zweitligaspiel gegen Schalke 04 am ersten Spieltag war mit 3,5 Millionen deutlich mehr wert, was einem Marktanteil von 15,0 % entspricht. Das erste Liga-Auftaktspiel von Werder Bremen gegen Bayern München Mitte August verfolgten 5,35 Millionen Menschen (Marktanteil: 24,6 %).

DFL gibt Spielplan für die Bundesliga-Runden 14 bis 18 bekannt

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de