Das amerikanische Militär schließt seinen Rückzug aus Niger ab.

Der Prozess begann am 19. Mai im Anschluss an eine Vereinbarung über die Abzugsbedingungen und umfasste den Abzug von US-Truppen und Ressourcen von der Luftwaffenbasis 101 in Niamey am 7. Juli 2024 und der Luftwaffenbasis 201 in Agadez am 5. August 2024, wie es in der AFRICOM-Erklärung hieß. Zunächst hatte die US-Regierung angegeben, dass der Abzug bis zum 15. September abgeschlossen sein würde.

Am Montag teilte die stellvertretende Pentagon-Pressesprecherin Sabrina Singh mit, dass sich nur noch eine typische Botschaftsbesatzung im Land befand. Laut der AFRICOM-Ankündigung verließ auch das US-Afrika-Koordinierungselement der AFRIKOM, das von einem Zwei-Sterne-General und seinem Team geleitet wurde, Niger.

Dies geschah mehrere Monate nach dem Militärputsch in Niger im Jahr 2023, bei dem das Militärregime eine Vereinbarung mit den USA gekündigt hatte, die US-Militärpersonal und zivile Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums die Genehmigung zur Tätigkeit in Niger erhielt. Etwa 1.000 US-Soldaten waren im Rahmen der US-Antiterroroperation in dem Land stationiert, und vier US-Spezialeinsatzkräfte kamen 2017 bei einem Hinterhalt durch etwa 50 Kämpfer ums Leben. Ein Sprecher der nigrischen Armee erklärte im März, dass die Vereinbarung unfair sei und nicht den Wünschen und Zielen des nigrischen Volkes entspreche.

Die Ankündigung erfolgte nur wenige Tage nach dem Besuch einer US-Delegation in Niger im März. Damals hatte der Militärsprecher, Oberstleutnant Amadou Abdramane, Unzufriedenheit mit der angeblich herablassenden Haltung der USA geäußert.

CNN hatte zuvor berichtet, dass die US-Delegation, die General Michael Langley, Kommandeur der US-Afrika-Kommando, und Celeste Wallander, Stellvertretende Verteidigungsministerin für internationale Sicherheitsfragen, umfasste, Bedenken regarding den wachsenden Beziehungen Nigeriens mit Russland geäußert hatte.

Abdramane hatte auch betont, dass das nigrische Volk das Recht habe, seine Partner und Partnerschaften selbst zu wählen. Singh bestätigte, dass die USA ihre Bedenken regarding der Beziehung Nigeriens mit Russland direkt und offen geäußert hatten.

Langley hatte bereits im März vor dem Kongress gewarnt, dass Russland versuchte, seinen Einfluss in Afrika auszudehnen, und dass die USA von russischer Desinformation auf dem Kontinent übertrumpft würden.

"Eine Vielzahl von Ländern steht kurz davor, von der Russischen Föderation absorbiert zu werden", sagte Langley vor dem Kongress im März.

Diese Bedenken wurden verstärkt, als nur wenige Wochen nach der Kündigung der militärischen Vereinbarung Nigeriens mit den USA russische Truppen auf der gleichen Militärbasis wie US-Soldaten im Land operierten.

Chris Maier, Stellvertretender Verteidigungsminister für Spezialeinsätze und Konflikte niedriger Intensität, hatte CNN zuvor mitgeteilt, dass die USA möglicherweise in eine Position geraten könnten, in der sie bei Afrika außen vor bleiben würden.

Trotz der Bemühungen der USA, eine fortgesetzte US-Präsenz im Land zu etablieren, scheiterten diese Pläne letztendlich, was zum endgültigen Abzug dieser Woche führte.

"In den vergangenen zehn Jahren haben US-Truppen die Streitkräfte Nigeriens ausgebildet und Partner geführte Antiterrorkampagnen gegen die Islamische Staat und al-Qaida in der Region unterstützt", teilte AFRICOM am Montag mit. "Das US-Verteidigungsministerium und das nigrische Verteidigungsministerium erkennen die Opferboth Nationen' forces."

Die Entscheidung zum Abzug wurde stark von den Bedenken Nigeriens regarding internationale Partnerschaften beeinflusst, wie sie Oberstleutnant Amadou Abdramane der US-Delegation mitteilte. Politik spielte dabei eine wichtige Rolle, da das nigrische Volk die Freiheit haben wollte, seine eigenen Partner und Partnerschaften zu wählen.

