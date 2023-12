Turnier in London - Darts-Jungs singen und gewinnen: Littler bei der Weltmeisterschaft

Luke Littler begeisterte das Publikum beim World Cup of Darts mit einer weiteren starken Leistung und erreichte die dritte Runde.

Der 16-jährige Engländer bestätigte seine starke Form am Abend zuvor mit einem 3:1-Sieg über Andrew Gilding in London. Die 3.000 Fans im Alexandra Palace feierten den Junioren-Weltmeister mit Wonderland-Songs, die sie zuvor dem 16-fachen Weltmeister Phil Taylor gewidmet hatten.

Littler zeigte eine beeindruckende Leistung. Nach dem ersten Satz legen Profis meist eine Pause ein. Littler blieb jedoch lange auf und schmetterte „Rockin‘ All Over the World“ von Status Quo. Fans widmeten ihm den Slogan „Morgens gehst du zur Schule“. Vor dem Spiel verglich Darts-Experte Wayne Mader Littlers Leichtigkeit mit der des Fußball-Superstars Lionel Messi.

Littler traf in der dritten Runde auf Matt Campbell

Am Vortag gewann Littler sein erstes Weltmeisterschaftsspiel mit einem 3:0-Sieg über den Niederländer Christian Kist und erzielte dabei einen Durchschnitt von über 106 Punkten pro drei Pfeile. Dies ist die höchste Punktzahl bei einem Weltcup-Debüt. Der Teenager wurde von den britischen Medien sofort gelobt. Buchmacher sehen ihn bereits als einen der Favoriten.

Nach Weihnachten (ab 27. Dezember) wartet ein Showdown in der dritten Runde mit dem Kanadier Matt Campbell. Der Außenseiter verdrängte unerwartet den ehemaligen Europameister James Wade aus der Meisterschaft und kehrte vor den Feiertagen nach Nordamerika zurück. Campbell hofft, rechtzeitig zu seinem nächsten Spiel wieder im Norden Londons zu sein.

Quelle: www.stern.de