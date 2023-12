Danielle Collins: US-Tennisstar erreicht nach lebensverändernder Operation das Halbfinale der Australian Open

Im April musste sich die Amerikanerin einer Notoperation wegen Endometriose unterziehen und hatte sich bei den French Open eine Unterleibsverletzung zugezogen.

Heute, im Jahr 2022, steht die 28-Jährige im Halbfinale der Australian Open, nachdem sie am Mittwoch die Französin Alize Cornet mit 7:5, 6:1 besiegt hat.

"Es fühlt sich unglaublich an. Ich denke, dass es besonders nach einigen gesundheitlichen Herausforderungen, die ich hatte, sehr befriedigend ist, wieder auf dieses Niveau zu kommen und in der Lage zu sein, so zu spielen, wie ich es getan habe", sagte Collins nach ihrem Viertelfinalsieg.

Die Floridianerin hat immer offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen und sagt, dass die Schmerzen durch ihre Endometriose - eine Erkrankung, bei der das Gewebe, das die Gebärmutter auskleidet, außerhalb der Gebärmutter wächst - zu den schlimmsten gehörten, die sie je hatte.

"Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr ohne sie auskommen konnte", sagte sie im August letzten Jahres der WTA-Website und fügte hinzu, dass sie vor allem während ihrer Menstruation extreme Schmerzen hatte.

"Hätte ich mich nicht operieren lassen, könnte ich mein Leben nicht so weiterführen. Die Qualen, die ich durch meine Menstruationszyklen und die Endometriose hatte, gehören zu den schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte."

Halbfinaleinzug

Collins dankt dem Chirurgen, dass er ihre Karriere gerettet hat, und sie spielt jetzt das beste Tennis ihres Lebens, seit sie 2019 mit einem Halbfinaleinzug in Melbourne auf der Bildfläche erschienen ist.

Ihre Leistung gegen Cornet zeigte deutlich, dass Collins in diesem Wettbewerb eine Kraft ist, mit der man rechnen muss.

Sie war von der Grundlinie aus in dominanter Form und bewies, dass sie die Energie hat, um in der brütenden australischen Hitze zu bestehen - sie schaffte den zweiten Satz in nur 30 Minuten.

Die Nummer 30 der Welt muss nun am Donnerstag gegen die an Nummer sieben gesetzte Iga Swiatek um den Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Finale kämpfen.

