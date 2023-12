Danielle Collins: Amerikanerin erreicht mit Sieg über Iga Swiatek bei den Australian Open ihr erstes Grand-Slam-Finale

Die 28-jährige Collins besiegte die an Nummer 7 gesetzte Amerikanerin in zwei Sätzen mit 6:4, 6:1 und trifft im Finale des Dameneinzels am Samstag im Melbourne Park auf die Nummer 1 der Welt Ash Barty.

Der Finaleinzug der an Nummer 27 gesetzten Amerikanerin ist die Krönung der bemerkenswerten Comeback-Geschichte von Collins.

Im April letzten Jahres musste sich die Amerikanerin einer Notoperation wegen Endometriose unterziehen - einer Erkrankung, bei der das Gewebe, das die Gebärmutter auskleidet, außerhalb der Gebärmutter wächst - und hatte sich bei den French Open eine Unterleibsverletzung zugezogen.

Die Floridianerin hat immer offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen und sagt, dass die Schmerzen durch ihre Endometriose zu den schlimmsten gehörten, die sie je erlebt hat.

"Wäre ich nicht operiert worden, hätte ich mein Leben nicht so weiterführen können", sagte Collins im August letzten Jahres auf der WTA-Website und fügte hinzu, dass sie vor allem während ihrer Menstruation extreme Schmerzen hatte.

"Die Qualen, die ich durch meine Menstruationszyklen und die Endometriose hatte, gehören zu den schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte."

Collins hat dem Chirurgen zu verdanken, dass ihre Karriere gerettet wurde, und sie spielt jetzt das beste Tennis ihres Lebens, seit sie 2019 mit einem Halbfinaleinzug in Melbourne auf der Bildfläche erschienen ist.

Die Amerikanerin kämpft um ihren ersten Grand-Slam-Titel, während ihre Gegnerin Ash Barty hofft, die erste heimische Australian-Open-Siegerin seit 44 Jahren zu werden.

Quelle: edition.cnn.com