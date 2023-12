Highlights der Geschichte

Daniel Abt feiert beim ePrix in Hongkong seinen ersten Sieg in der Formel E

Daniel Abt führt nach Sieg in Hongkong die Formel-E-Meisterschaft an

Rookie Edoardo Mortara holt bei zweitem Einsatz erstes Podium

Der nächste Lauf findet am 13. Januar in Marrakesch statt

Die meiste Zeit seiner Formel-E-Karriere hat er seinem Audi Sport ABT Schaeffler-Teamkollegen Lucas di Grassi zugesehen, aber beim ePrix von Hongkong am Sonntag war es Abt, der ganz oben auf dem Podium stand.

Der deutsche Fahrer sah im zweiten Rennen des Auftaktwochenendes der Formel-E-Saison 2017/18 wie der sichere Zweite aus, denn Edoardo Mortara, der Rookie von Venturi Racing, lag über weite Strecken des Rennens in Führung.

Doch zwei Runden vor Schluss ereilte den Italiener das Unglück: Er drehte sich, so dass Abt kurz darauf die Zielflagge sah.

Abt, der am Sonntag seinen 25. Geburtstag feierte, hatte in den drei vorangegangenen Saisons viermal auf dem Podium gestanden, aber nie auf der obersten Stufe.

"Ich freue mich riesig", sagte Abt. "Alle haben so hart gearbeitet, damit ich ein siegfähiges Auto habe.

"Ein großes Lob an Edoardo - er hat heute gezeigt, wie gut er ist. Heute lief alles in meine Richtung. Das ist der Lohn für eine Menge harter Arbeit."

Mortara, der am Ende Dritter wurde, gab hinterher zu, dass er gegen Ende vielleicht ein wenig gierig war, als er versuchte, einen Extrapunkt für die schnellste Runde des Rennens zu bekommen.

"Ich bin enttäuscht. Ich hatte am Ende mit den Bremsen zu kämpfen, aber es war mein Fehler", sagte Mortara über seinen späten Dreher.

"Ich wollte die schnellste Runde fahren, habe gepusht und dabei das Heck verloren. Wir hatten die Chance, das Rennen zu gewinnen ... wir werden es beim nächsten Mal versuchen."

Das Rennen am Sonntag wurde unter dem Safety Car gestartet, nachdem die Startampel ausgefallen war, so dass es für Pole-Sitter Felix Rosenqvist eigentlich einfacher gewesen wäre, seinen Vorsprung zu verteidigen. Doch der Schwede gab die Führung fast sofort wieder ab, als er sich in Kurve 1 drehte, 11 Plätze zurückfiel und Mortara die Führung überließ.

Der Mahindra-Racing-Pilot machte seinen Fehler wieder gut, kämpfte sich durch das Feld zurück und überholte Mortara, als dieser sich drehte, und fuhr hinter Abt auf den zweiten Platz.

"Ich hatte das ganze Wochenende mit meinen Bremsen zu kämpfen - ich blockierte einfach das Heck und drehte mich", sagte Rosenqvist über seine Probleme zu Beginn des Rennens.

"Ich fühlte mich so gut im Auto. Ein großes Dankeschön an mein Team. Das ist vielversprechend für die Saison und am Ende war es ein guter Tag."

Di Grassi und Buemi kämpfen erneut

Neben dem Podium erreichte Mitch Evans als Vierter sein bisher bestes Ergebnis in der Formel E, knapp vor Jean-Eric Vergne und Sam Bird, dem Sieger des Samstagsrennens, der Sechster wurde.

Birds neuer Virgin Racing-Teamkollege Alex Lynn absolvierte ein vielversprechendes Debüt-Wochenende. Der Brite holte in beiden Rennen Punkte und wurde im Samstagsrennen Achter und am Sonntag 10.

Für Sébastien Buemi und den amtierenden Champion di Grassi war es ein weiterer punktloser Tag, denn sie beendeten das Rennen auf den Plätzen 11 und 15, nachdem sie beide im Qualifying Probleme hatten.

Di Grassi wird sicherlich beim Rennen in Marrakesch im nächsten Monat wieder angreifen, aber im Moment steht sein Teamkollege Abt im Rampenlicht.

Nachdem er sich an seinem 25. Geburtstag 25 Punkte gesichert hat - dazu kommt sein fünfter Platz am Samstag - führt der Deutsche die Formel-E-Fahrerwertung nach zwei Läufen vor Bird an.

Quelle: edition.cnn.com