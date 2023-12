Dallas Cowboys überstehen späte Kontroverse und siegen knapp gegen Detroit Lions

Am Samstag gab es einen Moment, in dem die Detroit Lions in den letzten Sekunden des Spiels feierten, als hätten sie den Sieg errungen. Sie bejubelten den scheinbar erfolgreichen Two-Point-Conversion-Versuch von Taylor Decker, bevor sie von den Schiedsrichtern wegen einer Strafe gegen Detroit...