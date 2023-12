Dak Prescott: Der Star der Dallas Cowboys entschuldigt sich dafür, dass er Fans gelobt hat, die die Offiziellen nach der Playoff-Niederlage mit Müll beworfen haben

In den letzten Momenten des Spiels, als Prescott versuchte, die Uhr anzuhalten, indem er den Ball auf den Rasen warf, stieß der Schiedsrichter Ramon George mit dem Quarterback zusammen und die Zeit lief ab, bevor ein weiterer Spielzug ausgeführt werden konnte.

Nach dem Spiel zeigten Videos in den sozialen Medien, wie Fans die Offiziellen beim Verlassen des AT&T Stadium in Arlington, Texas, mit Trümmern bewarfen - einige trafen fast Defensive End DeMarcus Lawrence.

Als Prescott auf das Verhalten der Fans angesprochen wurde, äußerte er zunächst seine Enttäuschung, weil er dachte, dass die Fans ihre Wut auf die Spieler richten würden.

Als er jedoch erfuhr, dass sich die Beschimpfungen gegen die Schiedsrichter richteten, änderte sich Prescotts Aussage: "Ein Lob an sie."

Am Dienstag veröffentlichte Prescott jedoch eine Erklärung auf Twitter, in der er sich in aller Form entschuldigte.

"Ich bedauere zutiefst die Kommentare, die ich nach dem Spiel am Sonntag über die Schiedsrichter gemacht habe", sagte Prescott. "Ich war in den Emotionen einer enttäuschenden Niederlage gefangen und meine Worte waren unangebracht und unfair.

"Ich schätze die NFL-Offiziellen in höchstem Maße und habe ihre Professionalität und die Schwierigkeit ihrer Arbeit immer respektiert. Die Sicherheit aller, die ein Spiel besuchen oder sich auf dem Spielfeld einer Sportveranstaltung befinden, ist eine sehr ernste Angelegenheit.

"Das war ein Fehler meinerseits, und es tut mir leid."

CNN hat sich mit der NFL in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten. Ein US-Sportschiedsrichterverband hat die NFL jedoch bereits aufgefordert, Prescott zu sanktionieren.

"Die NBRA verurteilt die Kommentare von Dak Prescott, in denen er Gewalt gegen Spieloffizielle gutheißt", schrieb die NBA Referees Association auf Twitter.

"Als Führungskraft der NFL sollte er es besser wissen. Wir fordern die NFL auf, Maßnahmen zu ergreifen, um dieses beklagenswerte Verhalten in Zukunft zu unterbinden."

Am Montag kritisierte Stephen Jones, der Vizepräsident der Cowboys, die Fans, die Trümmer geworfen hatten.

"Das ist einfach unglücklich", sagte Jones am Montag gegenüber 105.3 The Fan. "Das ist nicht die Art, wie ich unsere Fans sehe. Ich denke, wir sind eine Klasse für sich. Da ist einfach kein Platz für so etwas."

Quelle: edition.cnn.com