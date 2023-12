Cuxhavener Mädchen greift Klassenkameradin mit Messer an

An einer Grund- und Hauptschule in Cuxhaven zog ein Schüler plötzlich ein Messer und verletzte ein anderes Mädchen schwer. Vor dem Angriff kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung. Andere Klassenteilnehmer müssen Zeuge des Verhaltens sein.

Ein Teenager hat in einer Schule in Cuxhaven ein anderes Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden die Verletzten am Morgen nach dem Vorfall mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Derzeit gibt es keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Hintergrund des Messerangriffs war ein Streit zwischen Tatverdächtigem und Opfer. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar. Das Verbrechen ereignete sich in einem Klassenzimmer der Lüdingworth School, einer gleichnamigen Grund- und weiterführenden Schule in der Gegend, vor den Augen anderer Schüler. Es war unklar, ob während der Tat ein Lehrer im Raum war. Der Sprecher betonte, dass keine Gefahr für andere Schüler oder Lehrer bestehe und es zu keiner Schießerei gekommen sei. Die Tat wurde gegen 9.30 Uhr gemeldet.

Dies ist nicht der erste Messerangriff in der Schule. Ende Mai griff ein 17-jähriger Junge in einer Berufsschule in Wildshausen bei Bremen mit einem Messer in die Toilette und verletzte einen 16-Jährigen schwer. Im November letzten Jahres befand das Landgericht Oldenburg den Jugendlichen wegen versuchten vorsätzlichen Mordes für schuldig und ordnete die Einweisung in eine Nervenheilanstalt an.

Im Januar stach ein 17-jähriger Schüler in einem Klassenzimmer des Berufskollegs Ibenbilen im Norden Münsters, an der Grenze zu Niedersachsen, auf einen 55-jährigen Lehrer ein. Der Teenager wurde im April tot in der Justizvollzugsanstalt Helford aufgefunden.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de