Cristiano Ronaldo erzielt einen weiteren Hattrick in der WM-Qualifikation

Ronaldo erzielte gestern Abend beim 5:0-Sieg Portugals gegen Luxemburg in der WM-Qualifikationsgruppe A einen Hattrick und erhöhte damit seine Gesamtzahl auf 115 Länderspieltore. Damit liegt er sechs Tore vor dem ehemaligen iranischen Stürmer Ali Daei und 35 vor Lionel Messi, der am Wochenende sein 80.

Während er einen Rekord ausbaute, stellte Ronaldo einen weiteren auf - er wurde der erste Mann, der 10 Hattricks im internationalen Fußball erzielte.

"Ich habe versprochen, dass ich immer nach mehr und mehr und mehr suchen werde!" schrieb Ronaldo nach dem Spiel auf Instagram. "Es ist in meiner und unserer DNA, wir werden uns niemals zufrieden geben, wir werden niemals aufgeben und wir werden immer für alles kämpfen, was wir erreichen können! Go Portugal!"

Mit seinen drei Toren hat der 36-Jährige in seiner Karriere unglaubliche 58 Hattricks für seinen Verein und sein Land erzielt, und wie so oft wurde auch dieser Treffer durch einen Elfmeter begünstigt.

Bereits nach sieben Minuten verwandelte Ronaldo den Elfmeter, nachdem Bernardo Silva gefoult worden war, direkt in die Mitte.

Nur wenige Minuten später trat der Stürmer von Manchester United zu seinem zweiten Elfmeter an, nachdem er von Luxemburgs Torhüter Anthony Moris zu Fall gebracht worden war.

Der Schiedsrichter ordnete an, dass Ronaldo seinen zweiten erfolgreichen Elfmeter wegen Beleidigung wiederholen sollte, doch er baute die Führung Portugals mit seinem zweiten Versuch auf zwei Punkte aus.

Bruno Fernandes, ein Teamkollege von Manchester United, legte kurz vor der 18-Minuten-Marke ein drittes Tor nach, als Portugal drohte, ein Heimchen zu werden, aber Luxemburg hielt den Vorsprung bei drei Treffern, bis Joao Palhinha Mitte der zweiten Halbzeit nach einer Ecke einköpfte.

Der Mittelfeldspieler von Sporting feierte mit einer Ode an Ronaldos Markenzeichen, dem "Siuuuu"-Sprung - eine Hommage, die Ronaldo zweifellos mehr gefallen hätte als Andros Townsends Hommage nach seinem Ausgleichstreffer gegen United vor zwei Wochen.

Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nahm der ursprüngliche Schöpfer des Spiels den Sprung selbst zurück und feierte in gewohnter Manier nach seinem Hattrick mit einem Kopfball aus kurzer Distanz.

Durch den Sieg liegt Portugal nun einen Punkt hinter dem Tabellenführer der Gruppe A, Serbien, und hat ein Spiel mehr absolviert. Die beiden Mannschaften haben einen unerreichbaren Vorsprung auf den Rest der Gruppe und treffen in ihrem letzten Qualifikationsspiel aufeinander.

Quelle: edition.cnn.com