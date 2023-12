Cristiano Ronaldo erreicht in seinem 600. Ligaspiel die Torjäger-Marke

Als er am Dienstag beim 3:0-Sieg von Juventus Turin gegen Spezia den dritten Treffer erzielte, wurde Ronaldo zum ersten Spieler, der in den letzten 12 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in mehr als einer der fünf europäischen Top-Ligen mindestens 20 Tore erzielte.

Ronaldos Rivale Lionel Messi hat in dieser Saison bereits 19 Ligatore erzielt und steht kurz davor, mit dem FC Barcelona zum 13. Mal in Folge die 20-Tore-Marke zu knacken.

Alvaro Morata und Federico Chiesa erzielten die ersten beiden Tore für Juventus, bevor Ronaldo, der in der ersten Halbzeit den Pfosten getroffen hatte, in den letzten Minuten des Spiels einen Konter abschloss.

Mit diesem Ergebnis bleibt Juventus auf dem dritten Platz der italienischen Serie A, sieben Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand.

"Wir hatten keinen glänzenden Start, was normal ist, wenn man alle drei Tage spielt", sagte Juventus-Trainer Andrea Pirlo, nachdem seine Mannschaft eine Stunde gebraucht hatte, um den ersten Treffer zu erzielen.

"Wir haben versucht, das Spiel zu kontrollieren und in der ersten Halbzeit auch einige Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit konnten wir dank einiger frischer Gesichter mehr Gefahr ausstrahlen und das Spiel verändern, wobei die Flügelspieler und Mittelfeldspieler gute Läufe in den Strafraum unternahmen.

Ronaldo hat in dieser Saison bereits 20 Tore in 21 Ligaspielen erzielt und ist damit weiterhin der beste Torschütze der Serie A, zwei Tore vor Romelu Lukaku von Inter.

Im vergangenen Monat galt Ronaldo als der beste Torschütze aller Zeiten, auch wenn umstritten ist, ob er die umstrittene Zahl des verstorbenen österreichisch-tschechischen Stürmers Josef Bican übertroffen hat.

Der 36-Jährige, der als erster Spieler überhaupt Titel in der Premier League, La Liga und der Serie A gewonnen hat, nähert sich mit seinem 102. Tor für Portugal im vergangenen Jahr auch dem internationalen Torrekord.

