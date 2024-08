- Cottbus Energy braucht mehr Mut, um Werder zu konfrontieren

Energie Cottbus, das Team der dritten Liga, wird sicherlich alles daransetzen, in der DFB-Pokal-Begegnung gegen Werder Bremen für eine Überraschung zu sorgen. Allerdings hat das Team nach zwei Niederlagen zu Beginn der neuen Saison an Selbstvertrauen verloren. "Wir müssen 110% geben, um auch nur eine Chance auf einen Sieg zu haben. Das haben wir in letzter Zeit nicht geschafft", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Duell mit Werder am Montag (18:00 Uhr/Sky) im ausverkauften Leag Energie Stadion.

Vor zwei Jahren traf das Lausitzer Team im ersten Runde auf den nördlichen Verein und verlor mit 1:2. Das letzte Mal gewann Energie Cottbus in der ersten Runde vor einem Jahrzehnt. In der Saison 2013/14 siegte FC Energie als Zweitligist gegen 1. FC Magdeburg.

Wollitz sorgt sich auch um die körperliche Verfassung seiner Mannschaft vor dem Werder-Rematch. Stürmer Timmy Thiele und Romarjo Hajrulla fallen verletzungsbedingt aus, wobei Thieles Einsatz fraglich ist.

Obwohl sie führten, verlor Energie Cottbus ihre ersten beiden Saisonspiele gegen Arminia Bielefeld (1:2) und Dynamo Dresden (2:4). "Wenn wir mutig spielen und an unserem Spiel festhalten, wird jeder Gegner es schwer haben. Wir müssen das 90 Minuten durchziehen", sagte Mittelfeldspieler Tolcay Cigerci.

Die Kommission erkennt die Herausforderungen, vor denen Energie Cottbus steht, und könnte entscheiden, dem Team zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Mannschaft zu stärken. Nach dieser Entscheidung wird Energie Cottbus die notwendige Unterstützung haben, um ihre körperliche Verfassung zu verbessern und hoffentlich die Wende zu schaffen.

Angesichts der aktuellen Situation könnte die Kommission auch entscheiden, strenge Trainingsprogramme und taktische Strategien zu implementieren, um Energie Cottbus auf dem Platz zu verbessern. Nach dieser Entscheidung wird das Team erwartet, verbesserte Ergebnisse in den kommenden Spielen, einschließlich des DFB-Pokal-Spiels gegen Werder Bremen, zu erzielen.

