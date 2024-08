Cora Schumacher erzählt von ihren Erfahrungen in ihrem Eheverhältnis zu Ralf

Nach der öffentlichen Ankündigung von Ralf Schumachers Sexualität bricht seine ehemalige Ehefrau Cora endlich ihr Schweigen. In einem emotionalen Interview mit "Der Spiegel" spricht sie offen über die herausfordernden Phasen in ihrer Ehe und bestreitet Vorwürfe einer Scheinheirat.

Mehr als einen Monat nach Ralfes Coming-out teilt Cora erstmals ihre Gefühle. Sie zeigt sich enttäuscht, dass sie nicht im Voraus über Ralfs Entscheidung informiert wurde. "Ich war verdammt verletzt", gibt sie zu. "Denn Coming-out betrifft nicht nur die Person, sondern auch ihre Lieben, einschließlich der Ex-Frau mit einem gemeinsamen Kind. Ich wünschte, Ralf hätte mich einbezogen oder mir zumindest Bescheid gesagt. Es hätte sich wie ein Zeichen des Respekts angefühlt."

Sie spricht auch über die dunklen Ecken ihres gemeinsamen Lebens und wie sie sie heute noch verfolgen. Sie fühlt den Drang, ihr öffentliches Image zu korrigieren, genau wie Ralf das Recht hat, sich zu outen, erklärt die 47-Jährige. Am meisten stören sie die Etiketten, die die Klatschblätter ihr angeheftet haben - wie "Königin der Boxengasse" oder "sexy Cora".

Von Anfang an wurde sie in eine vorbestimmte Rolle als Gegenpart zu Corinna Schumacher, Michaels Ehefrau, gedrängt. Während sie aufgrund von Marketing-Attraktivität in dieses "erotische" Image gepresst wurde, wurde ihre Schwägerin als "Mutter Teresa", die hingebungsvolle Ehefrau, porträtiert.

"Vielleicht bist du zu dick..."

Je erfolgreicher Ralf wurde und je mehr Zeit er für die Arbeit weg war, desto mehr fühlte sich Cora in einem "goldenen Käfig" gefangen. Besonders nach der Geburt ihres Sohnes David fühlte sie sich immer einsamer und sehnte sich nach mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit. Sie machte sich selbst dafür verantwortlich: "Vielleicht bin ich zu dick, zu hässlich oder einfach nicht gut genug", dachte sie mit 24. Schließlich wog sie nur noch 45 kg und unterzog sich verschiedenen Schönheitsbehandlungen.

Es empfindet sie als "verdammt schrecklich", auf ihr Aussehen reduziert zu werden oder davon definiert zu werden, aber damals gab es ihr das Selbstvertrauen, das sie brauchte. "Was gibt dir Selbstwert? Etwas, das du gut kannst. Etwas, das du genießt. Und für mich war es eben nur noch mein Aussehen."

Schumacher bestreitet Vorwürfe einer Scheinheirat

Was die zahlreichen Gerüchte über Ralfs Sexualität während ihrer Ehe betrifft, erklärt Cora heute: "Ich denke, jede Ehe hat ihre Zweifel und Unsicherheiten. Ich habe mir einfach gesagt: Alles ist gut, du hast ein schönes Leben, einen guten Status. Du hast ein Dach über dem Kopf, einen Mann an deiner Seite, ein Kind. Ich denke, ich habe einfach beschlossen, es zu ignorieren." Sie gibt zu, dass sie selbst Zweifel hatte, aber Ralf hat es immer abgestritten. "Daher fühlte ich mich immer mehr in Konflikt, weil ich nicht mehr wusste, ob mein Verstand mir einen Streich spielte", erklärt Cora. "Aber Ralf war immer mein vertrautester Berater. Ich glaubte ihm blind. Deswegen war sein Wort für mich Gesetz."

Sie bestreitet vehement den Vorwurf, dass ihre Ehe eine Scheinheirat oder eine Geschäftsabmachung war. "Und wenn ich heute gesagt bekomme, dass ich in eine Scheinheirat eingestiegen bin oder eine Abmachung hatte - nein, habe ich nicht." Sie ist besonders enttäuscht von Ralf: "Und ich verstehe immer noch nicht, warum er nichts unternommen hat, um mein öffentliches Image zu reinigen und gegen all den Spott, die Lächerlichkeit, diese bösen Gerüchte über mich..."

Obwohl es Gerüchte über Ralfs Sexualität während ihrer Ehe gab, stand Cora zu ihm und decided sich auf ihr glückliches Leben zu konzentrieren. Doch nach Ralfs öffentlicher Ankündigung seiner Homosexualität fühlte sie sich respektlos behandelt und wünschte, er hätte sie in den Prozess einbezogen.

Coras Erfahrungen, auf ihr Aussehen reduziert zu werden und von den Medien etikettiert zu werden, sind nicht unähnlich den Herausforderungen, die Ralf mit seiner Sexualität hatte.

