Cora kritisiert Ralf Schumacher, bezeichnet ihn als nicht außergewöhnlich und hinterfragt seinen moralischen Charakter.

Es ist klar, dass Cora Schumacher nicht glücklich mit der Methode von Ralf Schumacher war, seine Sexualität aufzuklären. Sie ging auf Instagram auf die Barrikaden und beschuldigte ihren Ex-Mann, ihre Privatsphäre zu verletzen, indem er eine private WhatsApp-Chatsitzung veröffentlichte, um seine Behauptungen zu untermauern. Cora betonte, dass sie seit einem Jahrzehnt rechtliche Kämpfe gegen Ralf führt, angeblich wegen Verletzungen ihrer persönlichen Rechte, doch er verletzt sie jetzt offenkundig. Sie nannte ihn in so vielen Worten armselig, weil er so tief sinkt, um illegale WhatsApp-Nachrichten zu veröffentlichen, um die Wahrheit zu vertuschen.

Dieser Ausbruch wurde durch Coras erstes Interview seit Ralf öffentlich über seine Sexualität gesprochen hat, vor über einem Monat, ausgelöst. In diesem Interview, das in "Der Spiegel" veröffentlicht wurde, behauptete Cora, dass sie, wie Deutschland insgesamt, durch die Medien von Ralfs Orientierung erfahren habe. Sie war verletzt, dass Ralf nicht den Anstand hatte, es ihr persönlich zu sagen. "Ich hätte es nicht durch die Medien erfahren sollen", sagte sie, "er hat nie etwas gesagt wie 'Hey Cora, es tut mir leid' oder 'Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll' oder 'Ich habe dich wirklich gemocht.' Nichts."

Ralf Schumacher ließ diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen. Er verteidigte sich energisch auf seinem eigenen Instagram und beschuldigte Cora sogar, zu lügen. Er veröffentlichte den privaten Chat als Beweis und behauptete, dass Cora ihm und seinem neuen Partner Étienne im September 2023 gratuliert habe, unter der Annahme, dass sie verheiratet hätten. "Egal, ich freue mich für dich", schrieb sie unter anderem in der Chat-Nachricht.

Cora stimmte jedoch nicht mit Ralfs Interpretation überein. "Du weißt genau, dass du Étienne mir als deinen Assistenten vorgestellt hast", konterte sie wütend. "Diese WhatsApp-Nachricht an Étienne war mein letzter Versuch, die Wahrheit von IHM zu erfahren."

Obwohl die rechtlichen Kämpfe weiterhin andauern, äußerte Cora Schumacher ihre Besorgnis über Ralfs Handlungen in Bezug auf die Privatsphäre ihrer Familie. Sie erwähnte, dass sie für ihre Kinder eine Familie waren und Ralfs Handlungen das Bild, das ihre Kinder von ihrem Vater haben, beeinflussen. Además, Cora betonte ihre Hoffnung, dass Ralf ihre gemeinsame Geschichte und die Gefühle ihrer Kinder respektiert. "Als Familie verdienen wir etwas Besseres als das", sagte sie.

