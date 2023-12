Collin Morikawa: "Es ist erstaunlich, eine Freundschaft" mit Tiger Woods zu haben - "Er hat das Spiel wie kein anderer weiterentwickelt

Morikawa ist erst seit 2019 Profi, hat aber bereits Geschichte geschrieben: Er ist der erste männliche Golfer, der sowohl die PGA Championship als auch die Open bei seinem Turnierdebüt gewonnen hat.

Obwohl er schon relativ früh Golf spielte, hat Morikawa den Sport in seiner Jugend nicht wirklich verfolgt. Daher hat er auch nie zu den Größen des Spiels als Helden oder zur Motivation aufgeschaut, wie es viele aufstrebende Golfer tun.

Die Ausnahme ist jedoch Woods.

"Ich glaube, wenn man Tiger Woods jemandem gegenüber erwähnt, der gar nichts über Golf weiß, dann wissen sie, dass er für Golf und den Golfsport steht", sagt Morikawa gegenüber Becky Anderson von CNN.

"Was er für dieses Spiel getan hat, wie er die Entwicklung nicht nur des physischen Aspekts und des mentalen Aspekts verändert hat, sondern wie er einfach das Spiel auf der ganzen Welt wachsen ließ. Das ist jemand, zu dem ich aufschaue.

"Es ist fantastisch, eine Freundschaft mit ihm zu haben, ihn zu kennen, mit ihm zu sprechen, und das ist das Coolste daran, dass er dieses Spiel wie kein anderer weiterentwickelt hat.

"Es gibt nur wenige Athleten auf der Welt, an die ich denken kann, und an die wirklich jeder denken kann, die das für ihren jeweiligen Sport getan haben. Das ist natürlich jemand, zu dem ich aufschauen werde."

Eine Interaktion aus ihrer Beziehung ist Morikawa besonders in Erinnerung geblieben.

Während der Farmers Insurance Open 2020 - das erste Mal, dass Morikawa mit Woods auf der PGA Tour zusammenspielte - schlug Woods einen Drive in die Mitte des Fairways, drehte sich dann zu Morikawa und machte einen Witz.

"I'm like: 'Was ist hier los? Das ist seltsam'", erinnert er sich. "Er versucht, mich zu schlagen, das weiß ich, und ich versuche auch, ihn zu schlagen. Aber das machte es nur noch entspannter und man konnte die menschliche Seite von ihm sehen.

"Ich glaube, mir ist klar geworden, dass wir nicht nur Golfer sind, und ich glaube, jeder hat diese Vorstellung, dass alles, was wir tun, rund um die Uhr Golf ist, aber es steckt so viel mehr hinter den Schichten jeder einzelnen Person hier draußen, und das war cool, diese Leute als echte Menschen kennenzulernen."

Ihre Paarung bei diesem Turnier war ein bedeutender Moment für beide Spieler - und einer, bei dem sich einige Zuschauer ziemlich alt gefühlt haben dürften - denn Morikawa war der erste Spieler, der nach Woods' Wechsel ins Profilager im Jahr 1996 geboren wurde und bei einem PGA-Tour-Event mit dem 14-fachen Major-Sieger zusammenspielte.

Hätte Morikawa damals schon gespielt, hätte sich ihre Freundschaft vielleicht nicht entwickelt, vermutet er.

"Es ist so anders, weil man diese Geschichten hört, als er sehr früh Profi wurde, als ich noch sehr jung war, dass er mit niemandem reden wollte", sagt er. "Er war sehr fokussiert, sehr konzentriert.

"Offensichtlich ist er sehr erwachsen geworden. Er befindet sich in einer anderen Lebensphase. Er hat ein paar Kinder. Zum Glück ist er jetzt viel entspannter."

Nennen Sie es nicht Durchbruch

Neben seinem Sieg bei der PGA Championship 2020 und dem Sieg bei den Open im darauffolgenden Jahr krönte Morikawa ein bemerkenswertes Jahr 2021 mit dem Gewinn der DP World Tour Championship zum Saisonende auf der European Tour und wurde der erste Amerikaner in der Geschichte, der das Race to Dubai gewann.

Morikawas anhaltender Erfolg im Jahr 2021 - zu dem auch der Ryder-Cup-Sieg des Teams USA gehörte - bewies, dass 2020 kein Zufall war, aber der 24-Jährige schreckt davor zurück, 2021 als sein "Durchbruchsjahr" zu bezeichnen.

"Mir gefällt, wie Sie das als Durchbruchsjahr bezeichnen, denn ich sehe es nicht so", erklärt er. "Verstehen Sie mich nicht falsch, das Jahr 2021 war fantastisch - eine WGC, ein Major, Race to Dubai, eine DP World Tour Championship - aber ich sehe es so, dass es noch so viele Orte gibt, an denen ich mich verbessern kann, so viele Orte, an denen ich besser werden kann.

"Und so werde ich immer besser, weil ich denke, dass ich so viel Raum für Wachstum habe, dass ich einfach bereit bin, mehr zu tun. Es geht nicht darum: 'Wie kann ich das letzte Jahr übertreffen? Wie schaffe ich dies? Wie schaffe ich das?' Sondern einfach: 'Ich will mehr gewinnen. Ich will mehr konkurrieren.' Und wenn mir das nicht gelingt, muss ich herausfinden, warum."

Auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist, hat Morikawa bereits begonnen, über die Verteidigung seines Open-Titels im Juli nachzudenken.

Der aus Los Angeles stammende Spieler hat bei der Verteidigung seines PGA-Championship-Titels im vergangenen Jahr eine gute Leistung erbracht und wurde am Ende Achter, aber er hat sich vorgenommen, diesen Erfolg auf dem prestigeträchtigen Platz von St. Andrews, der auch als "Home of Golf" bezeichnet wird, noch zu übertreffen.

"Jedes Mal, wenn man ein Turnier verteidigt, ist es etwas Besonderes, weil man das Turnier natürlich im Vorjahr gewonnen hat", sagt er. "Aber wenn es die Open Championship ist, ist es noch viel spezieller. Es ist ein Major ... wenn es das 150. ist, wie kann man das übertreffen?

"Und dann noch in St. Andrews, der Heimat des Golfsports, mussten viele Dinge zusammenpassen, um als Titelverteidiger dorthin zu kommen.

"Aber ich möchte nicht nur als Titelverteidiger antreten und dafür bekannt sein. Ich möchte als Herausforderer antreten. Ich möchte antreten und gewinnen und hoffentlich wieder verteidigen. Das ist also mein oberstes Ziel: wieder aufzutauchen und zu gewinnen."

Wenn es nach Morikawas 2021 geht, scheint es unwahrscheinlich, dass er in nächster Zeit aufhören wird zu gewinnen.

