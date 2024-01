College Football Playoffs: Widrigkeiten haben das Beste aus "Amerikas Team" herausgeholt, sagt Wolverines-Cheftrainer Jim Harbaugh

Michigan, Washington, Texas und Alabama sind die vier verbliebenen Teams, die an den Spielen am Neujahrstag teilnehmen werden, nachdem Florida State nicht in die Runde der besten vier Teams aufgenommen wurde.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Halbfinale:

Wie man es sieht

Die Nummer 1 der Michigan Wolverines (13-0) trifft im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, um 17.00 Uhr ET auf die Nummer 4 der Alabama Crimson Tide (12-1).

Die Nummer 2 der Washington Huskies (13-0) trifft im Sugar Bowl im Caesars Superdome in New Orleans um 20:45 Uhr ET auf die Nummer 3 der Texas Longhorns (12-1).

Beide Spiele werden auf ESPN übertragen.

Michigan vs. Alabama

Amerikas Mannschaft

Die Wolverines haben es zum dritten Mal in Folge in die College Football Playoffs geschafft, doch in den letzten beiden Jahren kam Michigan jeweils nicht über das Halbfinale hinaus.

In diesem Jahr geht Michigan als Favorit auf den nationalen Titel ins Spiel. Doch abseits des Spielfelds hat Michigan eine Saison voller Kontroversen hinter sich.

Zu Beginn der Saison wurde Cheftrainer Jim Harbaugh für die ersten drei Spiele des Teams gesperrt, eine selbst auferlegte Sanktion der Sportabteilung von Michigan wegen Verstößen gegen die NCAA bei der Rekrutierung. Die NCAA, die eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet hat, könnte in diesem Fall möglicherweise weitere Sanktionen verhängen.

Die NCAA leitete im Oktober eine zweite Untersuchung gegen die Wolverines wegen angeblichen Unterschriftendiebstahls ein, was zur Suspendierung und dem anschließenden Rücktritt des Michigan-Football-Analysten Connor Stalions führte, und Linebacker-Coach Chris Partidge wurde entlassen.

Harbaugh hat bestritten, von einem Plan zum Diebstahl von Schildern anderer Teams gewusst zu haben, akzeptierte aber eine Sperre von drei Spielen, womit er nun insgesamt sechs Spiele nicht mehr an der Seitenlinie von Michigan steht.

Beide NCAA-Untersuchungen gegen Michigan sind noch nicht abgeschlossen.

Harbaugh sagte, er glaube, dass die Widrigkeiten das Beste aus den Wolverines herausgeholt hätten.

"Die Emotionen des Teams. Das Durchhaltevermögen. Die Unerschütterlichkeit dieser Jungs. Ja, wenn ich mir das ansehe, muss ich sagen, dass es 'Amerikas Team' sein muss. Amerika liebt ein Team, das alle Widrigkeiten besiegt", sagte Harbaugh im November über seine Mannschaft.

"Es überwindet, was die Neinsager, Kritiker und sogenannten Experten denken. Das ist meine liebste Art von Team."

Michigan wurde während der gesamten Saison von Quarterback J.J. McCarthy angeführt, der sich im Halbfinale gegen Alabama wahrscheinlich als entscheidend erweisen wird. Der Quarterback wird als potenzieller Erstrundenpick für den NFL-Draft 2024 gehandelt, und McCarthys Wert könnte noch weiter steigen, wenn es ihm gelingt, Michigan zu einer nationalen Meisterschaft zu führen.

Auch Running Back Blake Corum war in dieser Saison der Schlüssel zur Form der Wolverines und wurde in dieser Saison zum Offensivspieler des Jahres und zum Comeback-Spieler des Jahres gewählt. Er hat in dieser Saison bereits über 1.000 Yards erlaufen und damit seine beeindruckende Leistung aus der letzten Saison wiederholt.

Allen Widrigkeiten zum Trotz

Die Crimson Tide geht mit einer Bilanz von 12:1 in das Halbfinale - die einzige Niederlage gab es gegen den anderen Halbfinalisten Texas in dieser Saison.

Alabama verfügt über eine ausgewogene Offensive mit mehreren Spielern, die das Team vorantreiben, aber der Star der Show ist die Wandlung von Quarterback Jalen Milroe. Milroe hatte einen schweren Start in die Saison, warf zwei Interceptions bei Alabamas Niederlage gegen Texas und wurde in Woche 3 gegen South Florida auf die Bank gesetzt.

Nachdem die Crimson Tide diese Beinahe-Niederlage überstanden hatte, setzte Head Coach Nick Saban Milroe wieder als Starter ein, und seitdem geht es mit ihm aufwärts. Er hat in dieser Saison 2.718 Yards geworfen, aber auch 468 Yards erlaufen und damit seine Fähigkeiten mit Armen und Beinen unter Beweis gestellt.

"Wenn man mich ansieht, denkt man nicht, dass ich Quarterback spiele", sagte Milroe den Reportern. "Sie denken, ich spiele Defensive Back, Tight End. Sie denken nicht, dass ich Quarterback gespielt habe."

"Als ich aufwuchs und ins Camp ging, wurde ich als Receiver eingestuft oder als jemand, der nicht auf der Quarterback-Position spielt", fügte er hinzu. "Ich habe alle Widrigkeiten besiegt, indem ich Quarterback gespielt habe, und das ist etwas, was ich so oft wie möglich zu tun versuche."

Kein College-Football-Cheftrainer hat mehr nationale Titel als Saban, der sieben hat. Milroe könnte ihm helfen, acht zu erreichen.

Washington gegen Texas

'Wir werden gut sein'

Wie Michigan gehen auch die Washington Huskies mit einer 13:0-Bilanz ins Halbfinale, und ein großer Teil ihres Erfolgs ist auf Quarterback Michael Penix Jr. zurückzuführen.

Penix, ein Finalist für die Heisman Trophy, hat für 4.218 Yards und 33 Touchdowns geworfen. Seine Draft-Aktien sind aufgrund seiner guten Leistungen gestiegen und könnten weiter steigen, wenn er in den Playoffs die Nase vorn hat.

Auch Penix scheint zuversichtlich in den Sugar Bowl zu gehen.

"Ich werde nicht lügen, ihre D-Line ist gut. Aber gleichzeitig haben sie noch nicht gegen unsere O-Line gespielt", sagte Penix gegenüber Reportern vor dem Spiel gegen die Longhorns, wie Brett McMurphy berichtet. "Sie spielen einen guten Ball, aber ich würde nicht sagen, dass wir gegen die D-Line der 49ers oder der Eagles spielen, also werden wir gut sein."

Neben Penix ist Running Back Dillon Johnson der Schlüssel zur Offensive der Huskies. Johnson erlief in der regulären Saison 1.113 Yards und behauptet, er sei vor dem Sugar Bowl wieder voll fit.

"Es ist das erste Mal, dass ich meinen Fuß wieder zusammenbekomme, und es war ein Segen, denn die Pause kam genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Johnson nach seiner einmonatigen Pause, in der er eine Fußverletzung auskuriert hatte, gegenüber Reportern von ESPN.

Penix und Johnson werden zusammenarbeiten müssen, um sich gegenseitig gegen die Longhorns-Verteidigung zu befreien.

Niemand will es mehr

Die Texas Longhorns kommen mit einer starken Bilanz von 12:1 nach New Orleans und werden versuchen, Washington zu besiegen, nachdem sie im letzten Jahr im Alamo Bowl gegen die Huskies verloren hatten.

Doch die Longhorns sind zuversichtlich, dass sie mit ihrer Offensive in Topform sind und die Huskies dieses Mal besiegen können.

Quarterback Quinn Ewers hat ein produktives Jahr hinter sich und verfügt über einen schnellen Receiver-Kern, der seine tiefen Würfe gegen die Washingtoner Defense verwerten will.

Verteidiger Jaylan Ford glaubt, dass sein Team genau weiß, was es auf dem Weg ins Halbfinale zu tun hat.

"Die Einstellung des Teams ist im Moment ziemlich gut. Ich denke, dass jeder verstanden hat, was seine Rolle ist und was seine Aufgabe für das Team ist", sagte Ford vor dem Spiel laut Sports Illustrated Fan Nation.

"Jeder weiß, was wir tun müssen, um zu gewinnen, also denke ich, dass es jetzt nur noch darum geht, die Fehler auszumerzen, die wir seit Beginn der Vorbereitung gemacht haben.

"Wir wissen, was wir wirklich erreichen wollen, nämlich eine nationale Meisterschaft, und jetzt, wo wir die Chance haben, darum zu kämpfen, glaube ich, dass niemand es mehr will als die Jungs in diesem Team."

Wayne Sterling und David Close von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com