Coco Gauff triumphiert in einem rein amerikanischen Viertelfinale bei den French Open und erreicht erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers

Nun wird die 18-Jährige nach einem 7:5 6:2-Sieg gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens in einem rein amerikanischen Viertelfinale bei den French Open ihr erstes Grand-Slam-Einzel-Halbfinale bestreiten.

Gauffs außergewöhnliches Talent hat sich gezeigt, seit sie vor drei Jahren als jüngste Spielerin der Geschichte das Hauptfeld in Wimbledon erreichte - sie besiegte Venus Williams und erreichte die vierte Runde.

In den folgenden Jahren hat sie sich mit dem Druck auseinandergesetzt, der durch diese Leistung entstanden ist.

"Natürlich glaube ich an mich selbst", sagte sie in ihrem Interview nach dem Spiel. "Selbst im letzten Jahr habe ich mich zu sehr darauf konzentriert, die Erwartungen anderer Leute an mich zu erfüllen. Genieße einfach das Leben.

"Egal, wie gut oder schlecht meine Karriere ist, ich denke, ich bin ein großartiger Mensch, und das ist eine Botschaft an alle jungen Spielerinnen. Deine Ergebnisse oder dein Job oder wie viel Geld du verdienst, definieren dich nicht als Person. Solange du dich selbst liebst, ist es egal, was die anderen denken.

Die Athletik und die Kraft, die Gauff zu einer solchen Bedrohung gemacht haben, waren wieder einmal zu sehen, als sie ihren perfekten Start in die diesjährigen French Open fortsetzte, bei denen sie noch keinen Satz abgegeben hat.

Sie wird nun am Donnerstag gegen die Nummer 59 der Welt Martina Trevisan um einen Platz im Finale kämpfen.

Von Beginn der Partie am Dienstag an griff Gauff konsequent von der Grundlinie aus an und breakte ihre Landsfrau bei der ersten Gelegenheit.

Stephens brauchte vier Spiele, um sich auf der Anzeigetafel einzutragen, aber sie tat es mit Stil, indem sie Gauff von der linken Seite des Platzes wegmanövrierte und den offenen Raum mit einem Rückhand-Volley-Winner nutzte.

Stephens begann sich zu stabilisieren, und obwohl Gauff dank des frühen Breaks weiterhin in Führung lag, flackerte das Talent auf, das die 29-Jährige zum US-Open-Titel und zur Nummer 3 der Welt gebracht hatte. 3 katapultiert hatte. Ein lässiger Passierschlag und ein Vorhand-Winner quer über den Platz, der in einem unmöglichen Winkel abgefeuert wurde, besiegelten ihre Aufschlagspiele.

Mit diesem Schwung holte sich Stephens das Break der jungen Amerikanerin und glich mit diesem Break zum 5:5 aus.

Drei verschlagene Bälle in ihrem letzten Aufschlagspiel des Satzes machten Stephens' Comeback jedoch zunichte und Gauff holte sich den ersten Satz mit 7:5.

Zu Beginn des zweiten Satzes glichen sich zwei Aufschlagdurchbrüche aus, bevor Gauff das Break gegen Stephens schaffte und sich damit in greifbare Nähe des Halbfinales brachte.

Mit zunehmender Spannung schlichen sich Fehler in Gauffs Spiel ein, und - behindert durch eine Reihe von Doppelfehlern - kämpfte sie sich zum Sieg in ihrem Aufschlagspiel und wehrte drei Breakbälle ab, um mit 4:1 in Führung zu gehen, nachdem ein verunglückter Volley von Stephens den Druck gelöst hatte.

Nachdem Gauff dieses Spiel gewonnen hatte, schien das Ergebnis unausweichlich. Doch die Neigung zu Doppelfehlern machte der 18-Jährigen zu schaffen, als sie zum Sieg servierte und länger auf die Bestätigung des Ergebnisses warten musste.

Der Doppelfehler erwies sich jedoch als ansteckend und war bezeichnend für Stephens' Inkonstanz während des Matches, da eine Reihe von unerzwungenen Fehlern es Gauff ermöglichte, den Sieg mit relativer Leichtigkeit einzufahren.

Nachdem sie bei den French Open im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreicht hatte, wo sie von der späteren Siegerin Barbora Krejčíková geschlagen wurde, ist das diesjährige Turnier Gauffs bisher beste Leistung bei einem Grand Slam.

Quelle: edition.cnn.com