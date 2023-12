Coco Gauff drängt auf dem Weg ins Finale der French Open auf ein Ende der Waffengewalt und fordert eine Waffenreform

Nach ihrem Halbfinalsieg bei den French Open am Donnerstag, mit dem sie in ihr erstes Grand-Slam-Einzel-Finale einzog, schrieb die 18-Jährige auf eine nahe gelegene Kameralinse - wie es nach einem Sieg üblich ist. Doch statt nur ihrer Unterschrift fügte Gauff "Peace End Gun Violence" (Frieden - Schluss mit Waffengewalt) mit einem Bild eines Herzens hinzu.

Nach ihrem 6:3, 6:1-Satzsieg gegen die Italienerin Martina Trevisan erklärte die Amerikanerin, dass sie nicht geplant hatte, diese Botschaft zu schreiben, aber sie wollte die "wichtige" Botschaft zum Ausdruck bringen.

"Es ist wichtig, einfach als Mensch in der Welt, unabhängig davon, ob man Tennisspieler ist oder nicht. Ich denke, für mich war es besonders wichtig, in Europa zu sein, wo ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt zusehen", sagte sie.

"Ich denke, dass dies ein Problem in anderen Teilen der Welt ist, aber vor allem in Amerika ist es ein Problem, das, offen gesagt, schon seit einigen Jahren besteht, aber offensichtlich bekommt es jetzt mehr Aufmerksamkeit. Aber für mich ist es schon seit Jahren ein Problem.

"Für mich ist es eine Art Heimspiel. Ich hatte einige Freunde, die bei der Schießerei in Parkland dabei waren. Ich erinnere mich daran, dass ich die ganze Erfahrung aus erster Hand miterlebt habe, und dass ich Freunde hatte, die diese ganze Erfahrung durchgemacht haben. Glücklicherweise haben sie es überlebt. Ich denke, es ist einfach verrückt, ich glaube, ich war 14 oder 13, als das passierte, und trotzdem hat sich nichts geändert.

"Ich denke, das war einfach eine Botschaft für die Menschen zu Hause und für die Menschen auf der ganzen Welt, die das sehen. Ich hoffe, dass es in den Köpfen der Verantwortlichen ankommt, damit sich etwas ändert."

Gauffs Botschaft kommt nach einer Reihe von Massenerschießungen in den USA in letzter Zeit.

Im Mai erschoss ein 18-jähriger Amokläufer 19 Kinder und zwei Erwachsene in einer Grundschule in Uvalde, Texas, bevor er von Polizeibeamten getötet wurde. Anfang des Monats wurden bei einer rassistisch motivierten Massenschießerei in einem Supermarkt in Buffalo 10 Menschen von einem Verdächtigen in taktischer Ausrüstung getötet, der den Angriff per Livestream übertrug.

Am Mittwoch wurden bei einer Schießerei in Tulsa, Oklahoma, fünf Menschen getötet, darunter auch der Schütze.

Am Donnerstag rief US-Präsident Joe Biden eindringlich zu strengeren Waffengesetzen auf, darunter ein Verbot von Angriffswaffen, strengere Gesetze zur Überprüfung der Herkunft und ein höheres Mindestalter für den Erwerb.

Plattformen für den Wandel nutzen

Gauff erklärte, dass Sportstars ihre Plattformen nutzen sollten, um Veränderungen herbeizuführen, und dass sie von anderen prominenten Sportlern viel darüber gelernt hat, wie man eine Stimme hat.

"Definitiv würde ich sagen, LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick), die Liste geht weiter, Naomi (Osaka), es geht wirklich weiter mit diesen Themen", sagte sie.

"Ich denke, dass es den Athleten jetzt besser geht, wenn sie sich zu solchen Themen äußern. Ich habe das Gefühl, dass wir oft in eine Schublade gesteckt werden, in der die Leute immer sagen: 'Oh, Sport und Politik sollten getrennt bleiben und all das'. Und ich sage, ja, aber gleichzeitig bin ich zuerst ein Mensch, bevor ich ein Tennisspieler bin.

"Wenn ich mich dafür interessiere, würde ich Waffengewalt nicht einmal als Politik betrachten; ich denke, das ist einfach das Leben im Allgemeinen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht politisch. Aber ganz allgemein denke ich, dass ich zuallererst ein Mensch bin. Also werde ich mich natürlich mit diesen Themen beschäftigen und mich zu diesen Themen äußern.

"Wenn die Leute solche Bemerkungen machen, werde ich nicht ewig ein Sportler sein. Es wird eine Zeit geben, in der ich mich zurückziehe und all das, und ich werde immer noch ein Mensch sein. Deshalb sind mir diese Themen natürlich nicht egal.

"Ich denke, wenn überhaupt, dann gibt einem der Sport eine Plattform, um diese Botschaft an mehr Menschen weiterzugeben."

Gauff wird im Finale der French Open am Samstag auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek treffen.

Quelle: edition.cnn.com