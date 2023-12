#CNNFood challenge: Was gibt es zum Nachtisch?

Süß, manchmal klebrig, aber immer köstlich - sie können einfach gehalten werden oder ganz extravagant sein.

Für Naschkatzen sind sie der wichtigste Teil des Tages.

Baklava in der Türkei, Ras Malai in Indien, Banoffee Pie in England, Waffeln in Belgien, Kokosnusskuchen in Costa Rica.

Diese internationalen Desserts werden Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Unsere #CNNFood-Challenge geht weiter, und dieses Mal wollen wir Dessert-Köstlichkeiten aus der ganzen Welt sehen.

Zeigen Sie uns Ihre Desserts, um eine Chance zu haben, auf unserer Website vorgestellt zu werden - egal, ob es sich um klassische Rezepte handelt, die auf Hunderte von Jahren zurückgehen, oder um innovative Ideen für süße Leckereien, die Sie selbst kreiert haben.

Versehen Sie Ihre Fotos und Videos mit dem Tag #CNNFood auf Facebook, Instagram und Twitter und verraten Sie uns, wo auf der Welt Sie Ihren Zuckerhut genießen.

Mehr von Culinary Journeys

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com