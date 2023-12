Citroën überarbeitet den E-Berlingo

Citroëns E-Berlingo der dritten Generation, der 2018 neu aufgelegt und 2022 auf Elektroantrieb umgestellt wurde, erhält ein Facelift. Das Erscheinungsbild hat sich stark verändert, auch technisch hat sich einiges verändert.

Citroën hat die Elektroversion seines Hochdachkombis Berlingo überarbeitet. Auffällig am Modelljahr 2024 ist eine überarbeitete Frontpartie mit neuem Marken-Styling, die Citroën kürzlich beim Elektro-Kleinwagen E-C3 eingeführt hat. So bietet der E-Berlingo jetzt große Flächen in Wagenfarbe, eine dreiteilige Lichtsignatur und Markenlogo jetzt in ovaler Form.

Darüber hinaus wurde der Fahrerarbeitsplatz modernisiert. Sie blickten auf ein digitales Kombiinstrument mit Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts, das auf 10 Zoll angewachsen war. Infotainmentsysteme ermöglichen künftig die drahtlose Spiegelung von Smartphones. Neu ist das induktive Ladefach für Smartphones in der Mittelkonsole.

Die Airbags sind im Dachhimmel verbaut und schaffen so Platz für ein weiteres Handschuhfach auf dem Armaturenbrett. Dazu gibt es ein neues Multifunktionslenkrad mit flachem Lenkradkranz und optionaler Heizung.

WLTP-Reichweite auf 320 Kilometer erhöht

Als Antrieb dient weiterhin ein 100 kW/136 PS starker Elektromotor, der seine Energie aus einer 50 kWh großen LFP-Batterie bezieht. Dadurch erhöht sich die WLTP-Reichweite um 20 % auf 320 km. Die neuen Erholungsniveaus sollten dazu beitragen, das Spannenfenster weiter zu öffnen.

AC-Laden ist mit 7,4 kW verfügbar und 11 kW-Laden ist optional. Das Bordsystem kann bis zu 100 kW Gleichstrom aufnehmen und in 30 Minuten auf 80 % laden.

Erhältlich in zwei Größen

Den E-Berlingo wird es wie bisher in zwei Größen geben, mit einer Aufbaulänge von 4,40 Meter oder 4,75 Meter. Die große Variante ist mit der dritten Sitzreihe kombinierbar. Das Laderaumvolumen variiert je nach Größe und Sitzposition zwischen 775 und 4000 Litern.

Der neue E-Berlingo soll Anfang 2024 auf den Markt kommen. Die Preise können leicht steigen. Die aktuelle Preisliste beginnt bei 40.700 €.

Quelle: www.ntv.de