Cincinnati Bengals-Quarterback Joe Burrow sagt, Kopfverletzungen seien ein "inhärentes" Risiko in der NFL

Im Podcast "The Colin Cowherd" sagte der 25-Jährige am Mittwoch, dass er in seiner Karriere zwar wahrscheinlich mindestens eine Gehirnerschütterung erlitten hat, aber keine "lang anhaltenden" Auswirkungen von Kopfverletzungen hatte.

Burrow gab zu, dass diese Schläge auf den Kopf dazu führten, dass er die zweite Hälfte eines Spiels oder sogar das ganze Spiel vergaß.

"Man kann so viele Regeln aufstellen, wie man will, um das Spiel so sicher wie möglich zu machen, aber es gibt ein inhärentes Risiko und eine inhärente Gefahr beim Football", sagte Burrow, als er gefragt wurde, ob diese Episoden, in denen er Teile oder ganze Spiele vergaß, dem Heisman-Trophy-Gewinner Angst eingejagt hätten.

"Du hast 300-Pfund-Männer, die mit 20 Meilen pro Stunde rennen und versuchen, dir den Kopf abzuschlagen, während du still stehst und versuchst, sie zu ignorieren und offene Empfänger zu finden ... Ich denke, das ist Teil des Spiels. Ein Teil dessen, wofür wir uns verpflichtet haben.

"Du wirst Kopfverletzungen haben, du wirst dein ACL reißen, du wirst deinen Arm brechen. Das ist das Spiel, das wir spielen, das ist das Leben, das wir leben, und wir werden gut dafür bezahlt. Ich denke also, dass wir vor jedem Spiel wissen, worauf wir uns einlassen."

Fechtende Antwort

Burrows Kommentare kommen knapp eine Woche, nachdem Miami Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa gegen die Bengals mit einer Kopfverletzung vom Feld getragen wurde.

Ein Video zeigte, dass Tagovailoas Unterarme gebeugt und seine Finger verdreht waren - ein Zeichen, das laut CNN-Chefarzt Dr. Sanjay Gupta, einem Neurochirurgen, eine "Fechtreaktion" darstellt und mit einer Hirnverletzung in Verbindung gebracht werden kann.

Tagovailoa wurde später mit einer Gehirnerschütterung diagnostiziert. Vier Tage zuvor schien sich Tagovailoa eine Kopfverletzung zugezogen zu haben, als sein Helm auf dem Rasen aufschlug und er stolpernd aufstand, bevor er zur Untersuchung der Gehirnerschütterung in die Umkleidekabine gebracht wurde.

Die Dolphins gaben zunächst bekannt, dass es fraglich sei, ob Tagovailoa mit einer Kopfverletzung in das Spiel zurückkehren könne, doch er kehrte im dritten Viertel auf das Feld zurück und beendete das Spiel mit einem Wurf für 186 Yards und einen Touchdown.

Tagovailoa erzählte Reportern nach dem Spiel, dass er auf den Rücken gefallen sei, bevor sein Kopf auf dem Rasen aufschlug, was zu einer Blockierung des Rückens und dem daraus resultierenden Stolpern führte. Er fügte hinzu, dass er auf eine Gehirnerschütterung untersucht wurde, diese aber nicht festgestellt werden konnte.

Der Vorfall führte zu einer Untersuchung der NFL und der NFL Players Association (NFLPA) über den Umgang mit Tagovailoas Verletzungen sowie zu einer Überprüfung der Gehirnerschütterungsprotokolle.

Am Mittwoch sagte eine mit den Gesprächen zwischen den beiden Parteien vertraute Quelle, dass die Aktualisierung des Gehirnerschütterungsprotokolls bereits am Donnerstag erfolgen könnte.

"Die Dringlichkeit, dies vor dem morgigen Tag zu erledigen, besteht darin, dass wir vor dem Spiel am Donnerstagabend über neue Protokolle verfügen, die dann vor dem morgigen Spiel in Kraft treten können", so die Quelle am Mittwoch gegenüber CNN.

Die derzeitigen Protokolle verbieten es einem Spieler, auf das Spielfeld zurückzukehren, wenn er eine "grobmotorische Instabilität" aufweist, die neurologisch bedingt ist.

Der Quelle zufolge ist das neue Ziel, dass jede grobmotorische Instabilität ein Grund ist, den Spieler vom Feld zu nehmen. "Wenn ein Spieler hinfällt und aufgrund einer Verletzung nicht mehr aufstehen kann, darf er nicht mehr spielen. Das ist wirklich die einfachste Art, es zu beschreiben", sagte die Quelle.

Die Quelle wies darauf hin, dass die Anwälte der Liga und der Spielervereinigung derzeit Gespräche führen, auch über die Definition der grobmotorischen Instabilität.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com