Chinesischer Spionageballon nutzte US-Internetprovider zur Übermittlung seines Standorts

Diese Verbindung war eine der Möglichkeiten für die USA, den Standort des Ballons zu verfolgen und Informationen über ihn zu sammeln, während er die Vereinigten Staaten durchquerte, sagte die Quelle.

CNN war nicht in der Lage, den Internetdienstanbieter zu identifizieren. CNN hat zuvor berichtet, dass der Ballon nach offiziellen Angaben in der Lage war, mit Peking zu kommunizieren, während er über die USA flog.

NBC News berichtete zuerst, dass der Ballon ein US-Netzwerk zur Kommunikation mit Peking nutzte.

Die Netzwerkverbindung wurde nach Angaben des Beamten nicht zur Übermittlung von Informationen an China genutzt. Der Ballon speicherte diese Informationen für spätere Zwecke, einschließlich Bildmaterial und anderer Daten, die die USA nach dem Abschuss des Ballons im Februar untersuchen konnten.

Das FBI und der Direktor des Office of National Intelligence lehnten eine Stellungnahme ab. CNN hat sich mit der chinesischen Botschaft in Washington in Verbindung gesetzt.

China behauptet weiterhin, der Ballon sei ein Wetterballon gewesen, der vom Kurs abgekommen sei.

Die USA gingen damals davon aus, dass der Spionageballon Teil eines umfangreichen Überwachungsprogramms des chinesischen Militärs war, wie CNN bereits berichtete. Nach Angaben von US-Beamten hatte die Ballonflotte in den letzten Jahren mindestens zwei Dutzend Einsätze über mindestens fünf Kontinenten durchgeführt.

Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass die Führung der Kommunistischen Partei Chinas nicht beabsichtigte, dass der Ballon die Vereinigten Staaten überquert, und haben die Betreiber des Überwachungsprogramms wegen des Vorfalls sogar gerügt, wie CNN zuvor berichtete.

US-Präsident Joe Biden deutete im Juni an, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping vom Verbleib des Ballons überrascht wurde. Er sagte den Gästen einer politischen Spendenveranstaltung, dass Xi "sehr verärgert" war, nachdem die USA den Ballon abgeschossen hatten, weil "er nicht wusste, dass er dort war". Dann verglich er Xi mit "Diktatoren", die peinlich berührt sind, wenn sie nicht wissen, was vor sich geht.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com