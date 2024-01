Chinesische Schale für 35 Dollar auf einem Flohmarkt gekauft und für über 700.000 Dollar verkauft

Die kleine blau-weiße Blumenschale, die letztes Jahr in der Nähe von New Haven, Connecticut, für nur 35 Dollar gekauft wurde, ist jetzt fast 29.000 Mal so viel wert. Sie zeigt Motive von Lotos-, Pfingstrosen-, Chrysanthemen- und Granatapfelblüten und wurde ursprünglich vom chinesischen Kaiserhof während der Ming-Dynastie in Auftrag gegeben.

Während Sotheby's die Identität des Verkäufers nicht preisgibt, verriet die Leiterin der Abteilung für chinesische Kunst, Angela McAteer, in einem Telefoninterview im Vorfeld der Auktion, dass der Mann, der die Schale auf einem Hinterhofverkauf gefunden hatte, "nicht um den Verkaufspreis von 35 Dollar gefeilscht hat".

Kurz nach dem Kauf schickte er Fotos der Schale an Auktionsspezialisten, die sie als einen Gegenstand von historischer Bedeutung identifizierten. "Wir hatten instinktiv ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei", so McAteer.

Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das Artefakt, das aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einer Lotusknospe als "Lotusschale" bekannt ist, vom Hof des Yongle-Kaisers stammte, der von 1403 bis 1424 regierte - eine Zeit, die für ihre charakteristischen und berühmten Porzellantechniken bekannt war.

"Die Schale hatte einen unglaublich glatten Porzellankörper" und eine wirklich geschmeidige, seidige Glasur", so McAteer, die, wie sie feststellte, in späteren Herrschaften oder Dynastien nie wieder erreicht wurde. Zusätzlich zu seiner leuchtend kobaltblauen Färbung, fügte sie hinzu, "hat es alle Merkmale, die man von diesen großen Auftragsarbeiten der Yongle-Periode erwarten würde."

Ein "Geheimnis

Während seiner Herrschaft veränderte der Yongle-Kaiser das Porzellanhandwerk, indem er große Aufträge für seinen Hof erteilte und die kaiserlichen Brennöfen in Jingdezhen, Chinas wichtigster Porzellanstadt, stärker kontrollierte.

"Der Yongle-Kaiser förderte wirklich die künstlerische Bedeutung des Porzellans", so McAteer. "Er erhob es zum Beispiel von einer Gebrauchsschale zu einem echten Kunstwerk."

Mit einem Durchmesser von etwas mehr als zehn Zentimetern hatte die kleine, aber detailreiche Schale wahrscheinlich sowohl einen künstlerischen als auch einen praktischen Wert für den Hof. McAteer sagte jedoch, dass nur sehr wenig über die Herkunft der Schale bekannt ist oder darüber, wie sie zu dem Hofverkauf kam. "Es ist ein frustrierendes Rätsel", sagte sie und fügte hinzu, dass es "nur wenige Dokumente" aus dieser Zeit gibt.

Laut Sotheby's sind nur sechs weitere ähnliche Schalen bekannt, die in Institutionen wie dem Nationalen Palastmuseum in Taipeh, dem British Museum und dem Victoria & Albert Museum in London aufbewahrt werden.

McAteer gibt anderen Porzellan-Schnäppchenjägern einen Rat: "Suchen Sie nach einem Gleichgewicht und einer Ausgewogenheit im Design... und beurteilen Sie die Qualität und die Verarbeitung, die darin steckt."

Der Fund wurde im Rahmen der Asien-Woche" versteigert, einer Reihe von Sotheby's-Verkäufen, bei denen Artefakte, Antiquitäten und zeitgenössische Kunst aus der gesamten Region angeboten werden.

Nach der Versteigerung sagte McAteer in einer Presseerklärung: "Das heutige Ergebnis für diese außergewöhnlich seltene Blumenschale aus dem 15. Jahrhundert verkörpert die unglaublichen, einmaligen Entdeckungsgeschichten, von denen wir als Spezialisten auf dem Gebiet der chinesischen Kunst träumen... es ist eine Erinnerung daran, dass kostbare Kunstwerke immer noch im Verborgenen liegen und nur darauf warten, gefunden zu werden."

Dieser Artikel wurde aktualisiert, um die Anzahl ähnlicher Schalen zu berücksichtigen, die in Museen weltweit gefunden wurden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com